Années folles et téléphone rose : la comédie « La Ligne Rose » débarque au Théâtre Splendor

Un vent de liberté et d’audace souffle sur la scène du Théâtre Splendor. Dans le cadre de sa programmation 2025/2026, l’Assessorat de la culture propose aux spectateurs valdôtains de découvrir La Ligne Rose, une pièce francophone qui mêle humour, émotion et émancipation féminine.



Paris. Les Années folles. Trois opératrices de téléphone. Marthe se voit déjà vieille fille. Denise joue les oiseaux de nuit. Quant à Jeanne, elle démarre une nouvelle vie. La rencontre des trois demoiselles fait des étincelles surtout lorsqu’elles se retrouvent à créer un service inédit: donner du plaisir aux hommes, par le simple son de leurs voix. Mais leur entreprise innovante se retrouve au cœur de toutes les convoitises: un gangster opportuniste, des collègues trop curieuses, une police des Moeurs sur le qui-vive... Les obstacles seront multiples.

A cœur vaillant rien impossible ! Mais seront-elles assez courageuses pour affronter tous les dangers de cette folle épopée ?

_La Ligne Rose_ raconte l’histoire des trois jeunes filles qui ont, par un singulier concours de circonstances, lancé le téléphone rose.



Le spectacle est inclus dans les abonnements TUTTOTEATRO et RIDEAU.

La Ligne Rose

de et avec Odile Blanchet, Bérénice Boccara et Sana Puis

Mise en scène Jean-Laurent Silvi

Assistante Nastassia Silve

Scénographie Olivier Prost

Assisté de Lucas Thébault

Lumières Éric Mileville

Costumes Claire Avias

Musique Mathieu Rannou

La Saison Culturelle 2025/2026 est organisée par l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires de la Région autonome Vallée d’Aoste, avec le soutien de la Fondazione CRT.

