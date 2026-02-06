Mémoire et exil : la Vallée d’Aoste accueille Antonio Maria Orecchia

Jeudi 12 février 2026, à 18 h, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori de la Vallée d’Aoste ouvrira ses portes pour une rencontre exceptionnelle. Antonio Maria Orecchia, historien et professeur associé à l’Université de l’Insubrie, dialoguera avec Alessandro Celi, président du Comité scientifique de la Fondation Chanoux, pour retracer l’histoire tragique des Italiens victimes des foibe et de l’exode des habitants de l’Istrie, de Fiume et de la Dalmatie après la Seconde Guerre mondiale.

À partir de son livre La stampa e la memoria. Le foibe, l’esodo e il confine orientale nelle pagine dei giornali lombardi agli albori della Repubblica, Orecchia plonge le public dans les articles de quarante-cinq journaux lombards de l’époque, allant des communistes aux démocrates-chrétiens, des libéraux aux qualunquisti. Une presse qui, contrairement à ce que certains affirment aujourd’hui, informait les citoyens presque quotidiennement sur les déportations, les massacres et l’exode, détaillant les événements tragiques et le climat de peur qui régnait à la frontière orientale.

« Beaucoup disent encore que “personne ne savait”. Mais la presse de l’époque était claire : la population était informée. Les faits n’ont pas intégré la mémoire collective, mais ils étaient connus de tous », rappelle Orecchia.

Cette conférence, organisée avec le soutien de l’Institut d’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste et de la Fondation Chanoux, permettra de revisiter une page sombre mais essentielle de l’histoire italienne récente, en donnant au public un récit à la fois rigoureux et vivant.

Antonio Maria Orecchia est également directeur scientifique du Centre de recherches Mass Media e Società : storia e critica dell’opinione pubblica. Ses recherches portent sur l’histoire de la presse, du journalisme et sur la construction de l’opinion publique en Italie et en Europe. Parmi ses ouvrages récents : Storie del Novecento e Oltre (Mimesis, 2025), La Stampa e la Memoria (Mimesis, 2024) et Bufale, Fake News, Rumors e Post-Verità (Mimesis, 2022).

Une conférence à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent comprendre comment la mémoire et l’information façonnent notre regard sur le passé et, peut-être, sur notre présent.