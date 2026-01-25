Arbre de Noël de Paris : la Vallée d’Aoste a renouvelé l’attachement à ses émigrés

L’Arbre de Noël, le traditionnel rendez-vous qui a eu lieu hier, samedi 24 janvier, à la Maison du Val d’Aoste de Paris, a démontré, une fois de plus, toute son importance et sa valeur.

La journée a débuté, dans la matinée, avec la « table ronde », présidée par Renzo Testolin, président de la Région, lors de laquelle les responsables des Sociétés d’émigrés ont pu dialoguer avec les représentants du Gouvernement régional, en leur posant des questions sur différents thèmes concernant le présent et l’avenir de la Vallée d’Aoste. À la réunion ont pris part les assesseurs Erik Lavevaz, Leonardo Lotto et Carlo Marzi, le président du Conseil de la Vallée Stefano Aggravi et Elisa Cicco, syndique de Valtournenche, commune où se déroulera cette année la Recontre Valdôtaine. Les Sociétés d’émigrés étaient représentées par les présidents de l’Union Valdôtaine de Paris Jean-Baptiste Pedretti, du CO.FE.SE.V. Jean-Pierre Martin Perolino et de l’Association Valdôtaine de Savoie Marie-Claire Contoz et par la secrétaire de l’Union Valdôtaine de Lyon Lauriane Tavano-Blanc.

Les sujets abordés ont concerné notamment la relance des initiatives à l’appui de la francophonie, dans les domaines de l’école, de la communication et de l’offre culturelle, ainsi que, au niveau international, au sein des organisations telles l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) ; le développement du tourisme hivernal et les derniers investissements comme la nouvelle structure de l’Étoile de Pila récemment inaugurée ; les transports routiers et les travaux de la ligne de chemin de fer Turin-Aoste. Lors de la réunion, l’invitation adressée à tous les émigrés à prendre part à certains événements majeurs qui auront lieu dans les mois prochains dans la région a été renouvelée : la Foire de Saint-Ours, la cérémonie du 80e Anniversaire de l’Autonomie et du 78e Anniversaire du Statut spécial, les Journées de la Francophonie et la prochaine Rencontre Valdôtaine.

Après le spectacle organisé dans l’après-midi par l’Union valdôtaine de Paris au Cirque d’Hiver Bouglione, la Maison du Val d’Aoste a accueilli la cérémonie institutionnelle, à laquelle ont également pris part la vice-présidente du Conseil de la Vallée Loredana Petey, le conseiller secrétaire Laurent Viérin, les conseillers régionaux Marco Viérin, Jean-Pierre Guichardaz, Fulvio Centoz, Clotilde Forcellati et Michel Martinet, les membres des Sociétés d’émigrés provenant de Paris et d’autres régions de France, des jeunes émigrés valdôtains qui étudient ou travaillent actuellement dans l’Hexagone et en Belgique, ainsi qu’un bon nombre de Valdôtains arrivés spécialement pour l’occasion.

Lors de son allocution, le président de la Région, Renzo Testolin, a dit «chers émigrés, votre présence ici aujourd’hui témoigne du fait que nos liens ne sont pas seulement institutionnels : ce sont des liens profonds, humains, familiaux et culturels, que nous voulons renforcer, année après année. Pour cette raison, il est important de ne pas cesser de les nourrir, par des rendez-vous comme l’Arbre de Noël et la Rencontre Valdôtaine ou comme la « table ronde » de ce matin, qui alimente un échange franc et constructif entre nous. Je crois que ces moments sont aussi des occasions pour réaffirmer que notre particularisme linguistique et culturel n’est pas un exercice de nostalgie, mais la base de notre spécificité, une partie essentielle de notre identité et l’un des fondements de notre Autonomie. Pour tous les Valdôtains et surtout pour les jeunes, il doit représenter un outil vivant, une manière de se sentir attachés à ses propres racines et, en même temps, ouverts à l’Europe et au monde entier. Nous sommes contents d’avoir avec nous ce soir un groupe de jeunes émigrés, qui nous ont témoigné de leurs parcours intéressants, tout en gardant leur lien avec la Vallée d’Aoste. Nous sommes en train de bâtir de nouvelles opportunités, par exemple dans les domaines de la recherche, de l’étude de l’environnement et du développement touristique, afin de pouvoir les accueillir à nouveau dans notre région si, dans l’avenir, ils désirent revenir.»

«L’Arbre de Noël de Paris est, depuis plus d’un siècle, un moment privilégié de rencontre entre la Vallée d’Aoste et ses communautés émigrées, symbole d’un lien vivant fondé sur la mémoire, la culture et les valeurs de notre Autonomie - a dit le président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi -. À cette occasion, le Conseil de la Vallée renouvelle sa proximité et sa reconnaissance envers les Sociétés d’émigrés, dont l’engagement est essentiel pour transmettre l’identité valdôtaine et renforcer le dialogue avec les nouvelles générations, dans une perspective tournée vers l’avenir.»

Le président de l'Union valdôtaine de Paris Jean-Baptiste Pedretti a ajouté : «c’est pour moi un grand honneur de vous accueillir aujourd’hui dans ce lieu convivial. Il s’agit de la 101e édition de Arbre de Noël , la 44e organisée par l’Union Valdôtaine de Paris. Notre association est soutenue par l’ensemble de ses adhérents mais aussi par les nombreux lecteurs de notre Bulletin, qui témoignent ainsi de leur attachement à ce média et participent à sa pérennité. Je remercie les Autorités régionales qui, ce matin lors de la « table ronde », nous ont écoutés et ont répondu à nos questions, la Région pour son soutien, constant et précieux, à nos activités et tous les présents ici aujourd’hui pour nous témoigner leur affection.»

Elisa Cicco, syndique de Valtournenche, a souligné : « c’est un élément de fierté pour nous que d’accueillir la prochaine Rencontre, qui fêtera le bel achèvement de sa 50e édition. Toute notre communauté est mobilisée pour ce rendez-vous : nous vous attendons le dimanche 2 août au pied du Cervin.»

Au nom du groupe des jeunes émigrés présents, c’est Coralie Duclos, originaire de Brissogne et actuellement étudiante universitaire en droit à Paris, qui a pris la parole «laisser la Vallée d’Aoste pour poursuivre mes études en France a été un choix compliqué mais utile à ma formation, humaine et professionnelle. Grâce à la Fondation Chanoux je suis en contact avec des jeunes émigrés valdôtains dans le monde et cela nous aide à nous ressentir toujours près de nos racines.»

À la bonne réussite de la journée ont contribué aussi les chants du chœur Les notes fleuries du Grand-Paradis et la Fondation pour la formation professionnelle en tourisme de Châtillon, présente avec deux professeurs et huit élèves, qui a mis en valeur la Vallée d’Aoste à travers l’excellence de ses saveurs.