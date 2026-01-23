UV: « Oui » au référendum sur la Justice, dans le respect du pluralisme interne

Il ne s’agit pas de prendre position dans le scénario politique italien, souvent centré sur les prochaines élections, mais d’examiner cette réforme de manière neutre, objective et réfléchie.

Le Comité fédéral ne prétend pas d’imposer une position unanime sur un dossier qui relève avant tout de la conscience et sensibilités personnelles et, même si son orientation se traduit par un « Oui » à la réforme, chacun doit se retenir libre de se faire et d’exprimer sa propre opinion, dans le respect du pluralisme interne.

Nous considérons néanmoins que la réforme du système judiciaire constitue un premier et important pas permettant de renforcer l’équilibre et la clarté au sein d’un des trois pouvoirs de la République, et ouvrant la voie à des évolutions futures bénéfiques pour les citoyens.