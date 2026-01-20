La Nuit de la lecture, une soirée entre villes et campagnes à l’Alliance Française d’Aoste

L’Alliance Française de la Vallée d’Aoste, en collaboration avec la Fédération des Alliances Françaises d’Italie, propose La Nuit de la lecture, un rendez-vous culturel ouvert à tous, qui se tiendra samedi 24 janvier 2026, de 17h00 à 22h00, à la bibliothèque de l’Alliance Française, via Carlo Promis 3 à Aoste.

L’événement s’inscrit dans le cadre des 10e Nuits de la lecture, organisées du 21 au 25 janvier 2026 autour du thème « Villes et campagnes », à l’initiative du Centre national du livre, sur proposition du ministère français de la Culture. Une thématique qui invite à réfléchir aux liens, aux oppositions et aux échanges entre espaces urbains et ruraux, à travers la littérature et la lecture partagée.

La soirée prendra la forme d’un véritable marathon de lecture. Tout au long de l’événement, le public pourra lire à voix haute des textes en langue française en lien avec le thème proposé, ou simplement assister et écouter. La participation est entièrement libre et informelle : chacun pourra arriver et repartir à tout moment entre 17h00 et 22h00, sans contrainte de durée ni obligation de présence continue.

Un moment de connexion en streaming avec la Fédération des Alliances Françaises d’Italie est également prévu au cours de la soirée, afin de créer un lien symbolique entre les différentes Alliances engagées dans cette initiative à l’échelle nationale.

La Nuit de la lecture se veut avant tout un moment convivial de partage autour de la langue française, ouvert aux lecteurs passionnés comme aux simples curieux, dans un esprit d’accessibilité et d’incontro tra culture, parole et écoute. L’entrée est libre.