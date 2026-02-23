Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste 2026

Le 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, est l'occasion de célébrer la langue française et la diversité qu'elle incarne à travers le monde. Cette date symbolique, qui marque la création, en 1970 à Niamey (Niger), de l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie, met en lumière une langue aux multiples visages, un véritable « monde de mots » unissant des individus issus de cultures et de continents variés.

Ce qui rend le français particulièrement unique, c'est son statut de langue-monde : une langue qui dépasse les frontières géographiques et culturelles ; la diversité des usages du français à travers le monde témoigne de sa capacitéà s'adapter à différentes réalités sociales, culturelles et géographiques.

La Région autonome Vallée d'Aoste, du 27 février au 11 avril 2026, en collaboration avec plusieurs partenaires qui sur le territoire notamment s'occupent de la valorisation et de la diffusion de la culture francophone, célèbre le français en son identité culturelle proposant un riche programme d'initiatives, à l'intention du tout public, des familles, des jeunes et des enfants, ainsi que pour les écoles valdôtaines.

Les Journées de la Francophonie sont l'occasion pour les institutions et la communauté toute entière de témoigner leur propre attachement à la langue française, dans l'attente de la maintenir active et vitale.

Célébrer le français est aussi l'occasion pour reconnaître le potentiel des langues dans la vie de chacun de nous et des continuer à travailler pour la création de nouvelles formes de culture.