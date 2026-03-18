Le peintre et l’architecte : mémoire, racines et identité entre art et Vallée d’Aoste

Le documentaire réalisé par Joseph Péaquin retrace l’histoire des Viérin et leur lien profond avec la Vallée d’Aoste. Un récit entre culture, tradition et adaptation, désormais disponible gratuitement en ligne.

Il existe un fil invisible qui relie les générations, un lien fait de mémoire, de culture et d’appartenance. C’est précisément ce que raconte Le peintre et l’architecte, le documentaire réalisé par Joseph Péaquin et co-produit par l’Union de la Presse Francophone – section Vallée d’Aoste –, le Comité des Traditions Valdôtaines et la Fondation Chanoux.

Présenté en avant-première le 12 mars 2026 au Cinéma de la Ville à Aoste devant près de 200 personnes, le film est désormais accessible gratuitement en ligne, permettant à un public plus large de découvrir cette histoire singulière.

Au cœur du documentaire, deux figures artistiques majeures : Emmanuel Viérin, peintre luministe proche de l’impressionnisme français, et Joseph Viérin, dit Jos, architecte reconnu pour ses œuvres monumentales. Deux parcours différents mais unis par une même capacité à conjuguer création artistique et enracinement culturel.

Mais au-delà de l’aspect artistique, le documentaire met en lumière un élément fondamental : la permanence des liens. Cinq générations plus tard, les relations avec les cousins de Valgrisenche existent encore. Une continuité qui illustre parfaitement la capacité d’une communauté à préserver ses racines tout en s’adaptant au temps.

C’est là que réside toute la force du travail de Péaquin. Il ne s’agit pas seulement de raconter une histoire, mais de montrer comment la culture et la tradition peuvent évoluer sans se perdre. La Vallée d’Aoste apparaît ainsi comme un territoire où identité et adaptation coexistent, où le passé nourrit le présent.

Dans un monde en constante transformation, ce documentaire rappelle une évidence souvent oubliée : s’adapter ne signifie pas renoncer à ses racines, mais au contraire les faire vivre autrement.

Il pittore e l’architetto: memoria, radici e identità tra arte e Valle d’Aosta

Il documentario di Joseph Péaquin racconta la storia dei Viérin e il legame profondo con la Valle d’Aosta. Un viaggio tra arte, tradizione e appartenenza, oggi disponibile gratuitamente online.

C’è qualcosa di profondamente valdostano nel racconto delle radici che resistono al tempo e alle distanze. È proprio su questo filo sottile, tra memoria e identità, che si sviluppa Le peintre et l’architecte, il documentario diretto da Joseph Péaquin e co-prodotto dall’Union de la Presse Francophone (sezione Valle d’Aosta), dal Comité des Traditions Valdôtaines e dalla Fondation Chanoux.

Dopo l’anteprima dello scorso 12 marzo al Cinéma de la Ville di Aosta, che ha registrato circa 200 presenze, il documentario è ora disponibile gratuitamente online, aprendo così a un pubblico più ampio un racconto che intreccia arte, storia e territorio.

Al centro della narrazione ci sono due figure emblematiche: Emmanuel Viérin, pittore luminista legato alla corrente belga dell’impressionismo francese, e Joseph Viérin, detto Jos, architetto capace di lasciare un segno attraverso opere monumentali. Due percorsi artistici diversi ma uniti da una sensibilità comune: quella di interpretare il proprio tempo senza mai perdere il legame con le origini.

Ed è proprio questo il cuore del documentario. Non solo una ricostruzione biografica, ma un viaggio dentro una continuità familiare e culturale che arriva fino a oggi. A cinque generazioni di distanza, infatti, i legami con i parenti di Valgrisenche sono ancora vivi. Un dettaglio che, in una regione come la Valle d’Aosta, assume un significato che va oltre la semplice genealogia: è il simbolo di un’identità che si trasmette, si adatta e si rinnova restando fedele alla propria terra.

Il lavoro di Péaquin si inserisce perfettamente in questa dimensione. Non è solo un documentario d’arte, ma un atto culturale che valorizza la tradizione senza renderla statica. Al contrario, la tradizione qui diventa movimento, capacità di adattamento, dialogo tra passato e presente.

In un’epoca in cui il rischio è quello di perdere il senso delle proprie radici, opere come questa ricordano che l’identità non è un’eredità immobile, ma una costruzione continua. E che la Valle d’Aosta, con la sua storia di incroci culturali, è un laboratorio naturale di questa dinamica.