Lo Charaban présente son archive historique numérisée à Aoste

Un moment du spectacle de la 15ᵉ édition du Charaban, présentée au Théâtre Giacosa d’Aoste en 1978. On y reconnaît les acteurs Giorgio Celesia et Mile Danna

Lundi 16 mars 2026, à 17h30, au siège du Charaban à Aoste (rue Chabloz), l’association présentera son projet « Lo Charaban en mémoire - Archives Photo & Vidéo », consacré à la numérisation et à la restauration de l’archive historique audiovisuelle de la compagnie de théâtre populaire en patois.

« Nous avons voulu préserver chaque image, chaque vidéo, car elles racontent l’histoire vivante du théâtre valdôtain », explique Lucia Martinet, responsable du projet. La conférence propose un véritable voyage à travers près de 70 ans d’activité théâtrale, l’une des plus riches et représentatives de la Vallée d’Aoste.

Au cours de la soirée, les différentes étapes du projet seront présentées, accompagnées d’extraits d’archives restaurées. « Voir ces images et vidéos après restauration, c’est comme retrouver un morceau de notre mémoire collective », souligne Marco Gheller, président de l’association.

Grâce au soutien du Conseil de la Vallée, l’ensemble du matériel photographique et vidéo a été numérisé pour éviter la détérioration des supports analogiques. Les contenus ont été catalogués, restaurés et sauvegardés au format numérique, créant une archive structurée et durable, facilement consultable.

La documentation sera progressivement mise en ligne sur le site web de l’association, www.locharaban.vda.it, désormais enrichi d’une section dédiée à l’archive historique. Les pièces théâtrales seront également accessibles via un lien vers la plateforme RaiPlay, permettant au public de découvrir les vidéos restaurées.

Au-delà de la préservation du patrimoine, le projet poursuit des objectifs culturels et éducatifs : « Nous voulons que ces archives soient accessibles aux citoyens, aux écoles, aux chercheurs et aux passionnés de théâtre, pour transmettre ce patrimoine aux nouvelles générations », conclut Lucia Martinet.