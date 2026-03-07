Une conférence sur le français dans l’identité valdôtaine pour les Journées de la Francophonie

La rencontre est organisée par le Conseil de la Vallée en collaboration avec le Conseil des Jeunes Valdôtains et l’Université de la Vallée d'Aoste à l'occasion des Journées de la Francophonies. Elle sera ouverte par les interventions institutionnelles de Teresa Grange, titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie, Anduela Lleshi, Présidente du Cjv, et Stefano Aggravi, Président du Conseil.

À suivre, la parole passera à Marco Cuaz, professeur d’histoire moderne et d’histoire et francophonie à l’Université de la Vallée d’Aoste, qui analysera les transformations linguistiques et leurs implications identitaires dans la région, de l’Unité de l’Italie à aujourd’hui. Le rôle du français dans les médias valdôtains sera, ensuite, abordé par Sonia Charles, journaliste de la rédaction régionale de la Rai Tgr Vallée d’Aoste. Enfin, Gabriella Vernetto, professeure de français commercial, de didactique du plurilinguisme et de littérature francophone à l’UniVdA, présentera les perspectives d’avenir de la langue française en Vallée d’Aoste, en mettant en dialogue le Statut d’Autonomie, les compétences linguistiques et les usages sociaux. La conférence sera modérée par Ilaria Nicosia, ancienne Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

«Le français fait partie intégrante de l’histoire et de l’identité de notre communauté, mais il représente aussi un enjeu essentiel pour l’avenir - déclare le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi -. Nous sommes convaincus qu’impliquer les jeunes dans cette réflexion signifie renforcer la conscience de notre identité linguistique et culturelle. C’est pourquoi, à l’occasion des Journées de la Francophonie, le Conseil de la Vallée a souhaité les placer au centre des initiatives: la jeunesse incarne le passage de témoin, mais aussi la capacité d’innover et d’interpréter notre héritage à la lumière des défis contemporains.»

«C’est toujours un grand honneur pour le Cjv d’organiser un événement dans le cadre des Journées de la Francophonie, en collaboration avec le Conseil régional et, cette année, avec l’Université de la Vallée d’Aoste - dit Anduela Lleshi, Présidente du Cjv -. Il nous semble essentiel d’examiner l’évolution de l’identité valdôtaine dans son rapport à la langue française. Toutefois, cette conférence ne souhaite pas se limiter à un diagnostic: elle entend aussi ouvrir des perspectives concrètes pour redonner au français une place dans la vie quotidienne et dans des contextes plus variés qu’aujourd’hui, en commençant par impliquer les jeunes générations.»