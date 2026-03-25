Zola et Méliès : le courage de la vérité au Théâtre Splendor

L’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires de la Région autonome Vallée d’Aoste, dans le cadre de la Saison Culturelle 2025/2026, propose le samedi 28 mars 2026 à 20h30, au Théâtre Splendor d’Aoste, la pièce de théâtre francophone «Les Téméraires».



1894, l’Affaire Dreyfus coupe la France. Un Capitaine est accusé d’espionnage et déclaré coupable.



En plein succès littéraire et contre l’avis de son éditeur, Émile Zola enquête sur le cas Dreyfus. Parallèlement, depuis son studio de cinéma, Georges Méliès s’engage à dénoncer un mensonge d’État. Malgré les menaces et soutenus par leurs femmes, l’un avec sa plume écrit l’article le plus connu de l’histoire, l’autre réalise le premier film censuré au monde.



Fausses rumeurs et antisémitisme n’arrêtent pas ces Téméraires, qui, armés de leur courage et d’un sens du devoir hors du commun, font éclater la vérité.



Sur scène, 7 comédiens interprètent 30 personnages et amènent du rire au milieu de la haine. L’Histoire est en marche, rien ne l’arrêtera plus.



Le spectacle est inclus dans les abonnements TUTTOTEATRO et RIDEAU.



Les billets (Plein tarif € 15,00/Tarif réduit € 10,00) sont en vente en ligne sur le site www.webtic.it [5] et au point de vente de la Saison Culturelle au Musée Archéologique Régional (Place Roncas, 12 Aoste [6] - Tél.: +39 0165 32 778) selon les horaires suivants: du lundi au samedi de 13h30 à 18h30, fermé le dimanche et les jours fériés.





Pour toute information :



Courriel : saison@regione.vda.it



Site Internet : https://saisonculturellevda.it/



Instagram : https://www.instagram.com/saisonculturellevda/ [7]



Facebook : https://www.facebook.com/SaisonCulturelleValledAosta/



La Saison Culturelle 2025/2026 est organisée par l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires de la Région autonome Vallée d’Aoste, avec le soutien de la Fondazione CRT.

LES TÉMÉRAIRES



Zola et Méliès au cœur de l’Affaire Dreyfus

de Julien Delpech et Alexandre Foulon



avec

Katia Ghanty

Fanny Chasseloup-Lavaud

Thibault Sommain

Stéphane Dauch

Romain Lagarde

Antoine Guiraud

Sandrine Seubille

mise en scène Charlotte Matzneff

assistée de Manoulia Jeanne

scénographie Antoine Milian

lumières Moïse Hill

musique Mehdi Bourayou

costumes Corinne Rossi,

assistée de Mona Le Thanh