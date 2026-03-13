Les Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste: le programme des initiatives du 14 au 20 mars

Vendredi 20 mars le drapeau de la Francophonie sera hissé devant le Palais régional : c’est la Journée internationale de la Francophonie, en souvenir du 20 mars 1970, quand à Niamey au Niger, a été créée l’Agence de coopération culturelle et technique, devenue ensuite l’Organisation internationale de la Francophonie.

La Vallée d’Aoste s’unit ainsi aux maintes réalités qui, dans les cinq continents, ont le français et son espace culturel en partage.



Samedi 14 mars



10h30 "Ainsi font, font, font …" Bibliothèque de Châtillon

Lecture et animation par Evelyne Parouty, pour enfants à partir de 4 ans.

Activité organisée par la Bibliothèque de Châtillon Informations : Tél. 0166 61731



15h30 – Promenade historique pour se souvenir de la ville d’antan Place des Franchises, Aoste

Petite balade "mélancolique" le long des rues d’Aoste, pour se replonger dans l’atmosphère des endroits qui ont changé au cours du

siècle dernier. La promenade sera illustrée par des photographies en noir et blanc issues des archives du BREL (de véritables perles !) et

enrichie d’anecdotes et de curiosités.



(Point de départ : place des Franchises, parcours dans les rues de la ville avec des étapes principales rue Jean-Boniface Festaz, place

Émile Chanoux et rue Xavier de Maistre ; point d’arrivée : place du pape Jean XXIII). Activité organisée par le BREL.

Durée estimée : environ 1 h 30 ; nombre maximum de participants : 20.

Réservation obligatoire : Tél 0165 274113 (du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h)



16h – Projection du film "As Bestas"

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Section Jeunesse, Aoste



Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable...

Activité organisée par la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, section Jeunesse.

Nombre de places limité.

Réservation conseillée le jour même, à partir de 14h00 : Tél. 0165 274820 - 482



Lundi 16 mars



18h – Conférence "Le français dans l’identité valdôtaine: présent, passé et perspectives futures"

Université de la Vallée d’Aoste, Aoste

Les interventions de professeurs universitaires et de journalistes orteront sur l’analyse du rôle du français dans l’identité valdôtaine et en Vallée d’Aoste, à travers une approche diachronique qui examinera les évolutions passées, la situation actuelle et les perspectives futures.

Activité organisée par le Conseil de la Vallée en collaboration avec l’association Conseil des Jeunes Valdôtains et l’Université de la Vallée d’Aoste.

Entrée libre.

Informations : Tél. 0165 526132 - 526133 – Courriel: attivitaculturali@consiglio.vda.it



Mardi 17 mars



14h30 – Remise d’une bourse d’études pour la formation internationale

Salle du Conseil, Palais régional, Aoste

Un élève d’une école secondaire du deuxième degré particulièrement méritant et résidant en Vallée d’Aoste recevra une bourse d’études pour un séjour dans un pays francophone au cours de l’année scolaire 2026/2027. La bourse est voulue par le Conseil de la Vallée, avec la collaboration de Fondazione Intercultura, pour soutenir la formation internationale des jeunes et valoriser l’identité francophone valdôtaine.

Cet événement n’est pas ouvert au public.

Informations : Tél. 0165 526132 - 526133 – Courriel: attivitaculturali@consiglio.vda.it



14h30 - Atelier "Le monde de la traduction, ou comment traduire le monde"

Université de la Vallée d’Aoste, Aoste



L’atelier propose aux étudiant·e·s universitaires et aux lycéen·ne·s une introduction aux stratégies et aux pratiques de la traduction français/italien, ainsi qu’aux défis (et aux risques) que celle-ci implique aujourd’hui. À partir d’une brève présentation de la traductologie en tant que champ d’étude, l’activité proposera une réflexion active sur la traduction comme présence constante dans notre quotidien, des panneaux routiers aux expressions idiomatiques et jusqu’aux traductions produites par l’intelligence artificielle. Les participants seront également invités à réfléchir à l’acte de traduire comme outil critique pour comprendre le monde et les textes – des contenus numériques, souvent accompagnés de traductions automatiques, jusqu’à la traduction comme clé de lecture approfondie des textes de la grande littérature étrangère.



Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste, avec le parrainage de la Chaire Senghor de la Francophonie de la Vallée d’Aoste.

L’atelier est ouvert aux étudiant.e.s de l’Université de la Vallée d’Aoste et aux lycéen.ne.s, sur réservation et jusqu’à la limite des places disponibles.

Réservation par courriel: m.lucioni@univda.it



15h30 et 21h– Projection du film "Un ours dans le Jura"

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Le couple formé par Michel et Cathy se déchire et, à la suite d’un accident de la route meurtrier provoqué par un ours, il se retrouve

avec les cadavres des deux passagers du véhicule percuté et un sac contenant deux millions d’euros. Alors que Michel et Cathy décident

s’ils doivent se débarrasser des corps ou se livrer à la police, les tensions, les secrets et les mensonges minent leurs certitudes et

transforment leur vie en un thriller grotesque. Une comédie noire à l’humour caustique menée par deux acteurs remarquables : Laure Calamy et l’acteur-réalisateur du film, Franck Dubosc.

Dans le cadre de la Saison Culturelle Cinéma

Entrée libre.



18h– Projection du film "L’attachement"

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Un jeune veuf, qui doit faire face tout seul au monde complexe de la parentalité, tente d’élever au mieux ses deux enfants. Sa voisine de

pallier, une libraire féministe célibataire, a choisi de ne pas devenir mère. Les deux foyers sont liés par des sentiments d’affection réciproques, mais d’autres adultes attachés aux enfants entrent aussi en jeu. L’enfance à éduquer et à protéger est le ciment des relations familiales. Dans ce contexte de relations diverses et dispersives, ce n’est pas la famille qui organise et gère la croissance des enfants, mais l’affection et l’attachement des proches.

Dans le cadre de la Saison Culturelle Cinéma

Entrée libre.



Mercredi 18 mars



8h30 – Séance ouverte du cours de « Langue et culture française à l’Univda, en compagnie de Thor »

Université de la Vallée d’Aoste, Aoste



Dans le cadre du cours de Langue et culture françaises de Madame Federica Locatelli, destiné aux étudiants de première année de Licence en Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, l’Université de la Vallée d’Aoste organise une séance ouverte à un groupe de lycéens, qui auront l’occasion de faire l’expérience de s’asseoir, le temps d’une journée, sur les bancs de l’université. Au programme : une séance spéciale du cours en présence de Madame Gabriella Vernetto et de son compagnon à quatre pattes, Thor, protagoniste d’une série de livres didactiques pour l’apprentissage du français, fondée sur une approche plurilingue et attentive aux dimensions culturelles de la langue.



Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste en collaboration avec la Chaire Senghor de la Francophonie de la Vallée d’Aoste.



Une initiative destinée aux étudiant·e·s de l’Université de la Vallée d’Aoste et aux lycéen·ne·s ayant réservé leur place.



Informations : Tél. 0165 1875200 – Courriel: eventi@univda.it



15h30 et 21h– Projection du film « L’attachement »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Dans le cadre de la Saison Culturelle Cinéma

Entrée libre.



17h30 – « Quand lire fait du bien », 5e édition : « Inspirez Paris »

Université de la Vallée d’Aoste, Aoste

Cette année, les cinq romans au programme invitent à la redécouverte de l’espace urbain, avec un accent particulier sur la ville

emblématique de Paris, vue au prisme de la littérature. Le sous-titre choisi, « Inspirez Paris », évoque la volonté d’offrir au public

d’une exploration vivante et dynamique de la Ville Lumière, de ses histoires et de ses transformations. Les rencontres sont ouvertes à

tout public, et seront animées par des spécialistes internationaux de la littérature française des XIXe et XXe siècles.



Par Andrea Del Lungo (Sorbonne Université / Università Sapienza Roma): « L’Histoire des Treize d’Honoré de Balzac ».



Responsable scientifique : Federica Locatelli, Professeure en Littérature Française à l’Université de la Vallée d’Aoste,

Déléguée Rectorale à la Francophonie.



Introduction : Monica Lucioni, Chercheuse contractuelle en Littérature Française à l’Université de la Vallée d’Aoste.



Activité organisée par le Département de Sciences humaines et sociales de l’Université de la Vallée d’Aoste et par l’Assessorat de l’Éducation, de la Culture et des Politiques identitaires, avec le parrainage de la Chaire Senghor de la Francophonie de la Vallée d’Aoste, l’Alliance française Vallée d’Aoste et l’UniTre.



Entrée libre sur réservation : f.locatelli@univda.it ; m.lucioni@univda.it



18h– Projection du film « Un ours dans le Jura »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Dans le cadre de la Saison Culturelle Cinéma

Entrée libre.



Jeudi 19 mars



17h30 – L’heure du conte

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Section Jeunesse, Aoste



Lecture en français du livre _« Les choses précieuses » _de Astrid Desbordes et Pauline Martin de Laura Hedon (éd. Albin Michel Jeunesse),

suivie d’un atelier ludique, réalisés par Federica lermont. Un album pour apprécier avec Archibald la nature, pleine de choses qui se

prennent soin de nous et qui nous tiennent compagnie. Il n’y a rien de plus précieux au monde!

À partir de 4 ans. Durée estimée : 1h

Activité organisée par la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori.



Réservation conseillée dès le lundi précédent, à partir de 14h00: Tél. 0165 274820 - 4822



17h30 – Visites guidées

Palais Roncas, Aoste

Le palais du XVIIe siècle le mieux conservé et le plus représentatif de la ville ouvre ses portes pour présenter un cycle de fresques exceptionnel, qui incarne l’art de cette époque et transporte les visiteurs dans un voyage à travers les couleurs, les mythes et les personnages fantastiques. Avec le soutien des élèves du lycée Corrado Gex d’Aoste, dans le cadre du programme d’alternance scolaire-travail.



Activité organisée par la Structure Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels.



Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Informations et réservation: Tél. 0165 275902



Vendredi 20 mars



20h30 – Concert « Paris-Piaf » de Fontamar Consort

Théâtre Splendor, Aoste

Avec Paris-Piaf, le Fontamar Consort propose une réinterprétation dépouillée et vibrante à la fois du grand répertoire de la chanson

française d’après-guerre. Centré sur des chefs-d’œuvre dont Edith Piaf a été l’inoubliable interprète, sans oublier ceux d’Aznavour ou de Montand, le concert condense l’âme des chansons revisitées en un dialogue dense, souvent poignant – celui d’une voix (Laurianne Langevin) et d’un piano (Jean Fontamar).

Activité organisée par la Structure Activités Culturelles.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.



Informations et réservation: Tél. 0165 32778 - Courriel: attivita-culturali@regione.vda.it