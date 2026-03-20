Colloque international : la Vallée d’Aoste au carrefour de l’histoire et des imaginaires

Le programme des _Journées de la Francophonie 2026_ propose, le mercredi 25 et le jeudi 26 mars, le colloque international _Vallée

d’Aoste entre histoire et représentations. _Il s’agira d’une occasion pour réfléchir autour de la spécificité valdôtaine dans le panorama culturel italien et européen, avec des approfondissements sur l’histoire, la littérature, la musique et le cinéma, grâce à l’intervention de spécialistes, de chercheurs et de professeurs provenant de plusieurs universités italiennes, françaises et internationales.



L’initiative est organisée par le Département de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales de l’Université Savoie Mont Blanc, en collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste et la Région Autonome Vallée d’Aoste et elle s’inscrit également dans le cadre des activités organisées pour le 80e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie.



Mercredi 25 mars, à 9 heures, dans le grand amphithéâtre de l’Université de la Vallée d’Aoste, le Président de la Région Renzo Testolin et la Rectrice de l’Université de la Vallée d’Aoste Manuela Ceretta ouvriront les travaux avec les salutations institutionnelles et Moreno Savoretti, Maître de conférences en Études italiennes à l’Université Savoie Mont Blanc, introduira le thème du Colloque.



La première séance de la journée, consacrée à l’_Histoire_, sera animée par Laurent Ripart et verra les interventions d’Alessandro Barbero (Università del Piemonte Orientale), de Joseph Rivolin (Académie Saint-Anselme d’Aoste), de Davy Marguerettaz (Università di Cagliari), de Simona Merlo (Università Roma Tre), d’Anne-Sophie Nardelli (Université Savoie Mont Blanc) et de Marco Cuaz (Université de la Vallée d’Aoste).



La deuxième séance sur le thème _La Vallée d’Aoste carrefour de cultures_, prévue à 14h30, sera introduite par Rosanna Gorris Camos,

et accueillera les communications de Laurent Ripart (Université Savoie Mont Blanc), de Giovanni Ricci (Università di Ferrara), de Marta Canuto (Scuola Normale Superiore di Pisa), de Corinne Bonafoux (Université Savoie Mont Blanc) et de Luca Elfo Jaccond (Università di Ferrara).



Jeudi 26 mars, dans Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, à partir de 9 heures, se déroulera la troisième séance consacrée à la _Littérature : _animée par Silvia D’Amico, elle verra la participation de Federica Locatelli et Monica Lucioni (Université de la Vallée d’Aoste)_, _de_ _Paola Cifarelli (Università di Torino), de Sabrina Stroppa (Università per stranieri di Perugia), de Giovanni Barbari Squarotti (Università di Torino), de Valter Boggione (Università di Torino) et de Luca Sanseverino (Scuola Superiore Meridionale di Napoli).



A’ partir de 14h30, l’après-midi proposera une réflexion sur « _Une idée de Vallée d’Aoste _» : la présidente Teresa Grange introduira les interventions de Gianni Nuti (Université de la Vallée d’Aoste), de Cinzia Gallo (Università di Catania), de Flavia Brizio-Skov (University of Tennessee) et de Alessandra Miletto (Film Commission Vallée d’Aoste).



Dans un moment historique de profonds et rapides changements, ces deux journées visent à fournir une image détaillée mais facettée de la

réalité culturelle valdôtaine au fil des siècles. En favorisant une approche interdisciplinaire et transnationale et en accueillant des voix issues de domaines de recherche différents (histoire, art, littérature, musique et cinéma), cet échange permettra de réfléchir sur le noyau identitaire valdôtain. La rencontre se veut aussi une opportunité pour dresser des bilans et pour ouvrir de nouveaux parcours pour la construction de futurs scénarios culturels.



La participation au colloque est libre, dans la limite des places disponibles, sur inscription au lien suivant

asset.beebeeboard.com/eventicerimoniale/ [1]



Il sera également possible de suivre les travaux en distanciel, en se connectant via le lien

https://invallee.zoom.us/j/81358692380?pwd=5Ej57CxRegdhGHaZx6ebRYl7d2RyOV.1



