Printemps Théâtral : une cinquième soirée entre tradition et renouveau

La 45e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) avec le soutien de la Région autonome Vallée d’Aoste dans le cadre de la Saison Culturelle 2025-2026, se poursuit avec une cinquième soirée particulièrement attendue. Le rendez-vous est fixé au samedi 25 avril à 21h, au Théâtre Splendor, pour une immersion dans le théâtre populaire valdôtain.

Sur scène, deux compagnies proposeront des créations originales, chacune avec son identité, son histoire et sa manière de faire vivre la tradition locale. La soirée sera également animée par le Duo Strawisky, composé d’Edoardo Milleret à l’accordéon et de Yannick Vallet au trombone, qui accompagnera le public avec une touche musicale vivante et festive.

La compagnie Le Redzetón de l’Abé, de Saint-Nicolas, présentera « Vermondo è sa Spéanse » (Vermondo et sa Speranza), une pièce née d’une idée de Raimondo Paillex et développée collectivement. Entre voyage imaginaire et sentiments universels, le spectacle se veut « un voyage stratosphérique… pour amour de Speranza ». La mise en scène s’appuie sur une scénographie signée Claudio Besenval et Alex Petey, avec un travail technique assuré par Melanie Domaine.

La troupe réunit un large groupe d’acteurs, parmi lesquels Claudio Besenval, Corinne Champrétavy, Annie et Corrado Coutier, Didier Coutier, Alex Condò, Coralie Vaudan, Mathieu Coutier, Elise et Marcel Domaine, Orlando Domaine, Gaël Faedda, Raimondo et Richard Paillex, Chérie, Julie et Stefano Porliod. Cette année marque notamment les débuts de jeunes comédiens comme Chérie Porliod, Alex Condò et Coralie Vaudan. « Nous avons pris plaisir à préparer cette pièce et à attribuer les rôles selon les caractéristiques de chacun », souligne Stefano Porliod, président de la compagnie, qui remercie également la Commune de Saint-Nicolas pour son soutien logistique.

Fondée le 30 septembre 2024, la compagnie s’inscrit dans une volonté de redonner vie au théâtre à Saint-Nicolas, après l’expérience de « La Compagnì di Téatro », active entre 1978 et 1982. Avec humour et réflexion, Le Redzetón de l’Abé entend proposer un théâtre accessible, capable de faire rire tout en invitant à penser.

La seconde partie de la soirée sera assurée par Le Badeun de Chouélèi, de Saint-Christophe, avec « Lo fiolet baille a la tita » (Il fiolet dà alla testa), une création inspirée d’une idée de Sophie Cugnach et développée par la troupe. Mise en scène par Silvana Cheney, la pièce promet une traversée originale « où le fiolet monte à la tête et passe à travers le temps ».

Sur scène, une distribution nombreuse et intergénérationnelle réunira notamment Matteo Barrel, Marco et Mélanie Betemps, Elisa Bionaz, Cloe Celesia, Simona Chenal, Jean Courtil, Sophie Cugnach, André Frassy, Alice, Davide et Simone Gemelli, Mathieu et Nicole Lambot, Mathieu Rean et Jérémy Voulaz. La réalisation bénéficie également de la collaboration de René Betemps, Marco Boch, Marco Frassy et Chantal Chapellu, avec une contribution vidéo d’Alessia Menegolo et René Betemps.

« C’est toujours un plaisir de participer au Printemps Théâtral, même avec un peu de tension avant de monter sur scène », confie Matteo Barrel, président de la compagnie depuis l’an dernier. « Nous espérons que le public appréciera cette pièce un peu extravagante et qu’il s’amusera beaucoup ». Un enthousiasme partagé par Silvana Cheney, qui souligne le plaisir pris à écrire et à mettre en scène une œuvre « dynamique et vivante ».

Fondée en 1992 à l’occasion du carnaval de Sorreley, la compagnie Le Badeun de Chouélèi perpétue une tradition de théâtre populaire basé sur la convivialité et la créativité collective. Au fil des années, elle a su se renouveler, intégrant de nouvelles générations tout en restant fidèle à son esprit d’origine.

Entre nouvelles compagnies et troupes historiques, cette cinquième soirée du Printemps Théâtral s’annonce comme un moment fort de la saison culturelle valdôtaine, où passion, transmission et plaisir de la scène se rencontrent.