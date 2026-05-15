74e Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains : le Printemps en Musique célèbre la tradition et le chant choral

La manifestation, organisée en collaboration avec les associations A.R.Co.Va. et Nos Racines, représente un moment important de promotion de la culture chorale et offre l’opportunité de découvrir les différentes formations présentes sur le territoire valdôtain. Elle constitue également une occasion d’échange et de croissance pour les chœurs, qui auront la possibilité de partager leur parcours et de se confronter devant le jury d’écoute, composé cette année de Loreta Pinna, Francesco Grigolo et Luigi Leo, sous la coordination du directeur artistique Efisio Blanc.

Cette 74e édition verra la participation de 9 chœurs d’enfants et d’étudiants, d’un chœur de jeunes, de 2 ensembles vocaux et de 23 chœurs d’adultes, auxquels s’ajouteront 12 groupes folkloriques lors de la journée finale.

« L’Assemblée – souligne l’Assesseur Erik Lavevaz – est l’exemple le plus concret de la richesse et de la diffusion de l’expérience musicale dans notre région. Chaque année, ce rendez-vous démontre la capacité de la musique à être un lieu de rencontre pour notre communauté, grâce à des activités capillaires qui réunissent des inspirations diverses. Il y a ensuite la valeur intrinsèque de la musique chorale, où chacun choisit d’unir sa voix à celle des autres pour créer quelque chose de plus grand : c’est un symbole simple et authentique, incontournable du printemps valdôtain ».

L’Assemblée débutera vendredi 22 mai à 20h30 à la Collégiale des Saints-Pierre-et-Ours d’Aoste, avec le concert d’ouverture de InChorus, ensemble vocal français fondé en 2018 et dirigé par Pascal Adoumbou, qui met en valeur l’art choral à travers un répertoire a cappella des XXe et XXIe siècles.

Les prestations des chœurs se poursuivront ensuite du 23 au 28 mai au Théâtre Splendor d’Aoste, avant de continuer vendredi 29 et samedi 30 mai à la Collégiale des Saints-Pierre-et-Ours d’Aoste avec les soirées consacrées à la polyphonie sacrée.

En clôture de la manifestation, dimanche 31 mai, se tiendra la Journée finale au cours de laquelle les chœurs et les groupes folkloriques se produiront de 15h00 à 18h00 dans différents lieux de la commune de Fénis : sur la placette devant la mairie, près du Château, à la chapelle de Pleod et à l’espace vert Tzanté de Bouva. À 18h30, à l’espace vert Tzanté de Bouva, aura lieu le spectacle final réunissant chœurs et groupes folkloriques, accompagnés par la Société philharmonique de Fénis dirigée par le maestro Ivan Cerise. Une communication détaillée concernant les aspects logistiques de la journée suivra prochainement.

Toutes les manifestations sont à entrée libre, dans la limite des places disponibles.

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