À l’Univda, les « Mercredis de l’inclusion » pour repenser l’école de demain

Il y a des moments où l’école cesse d’être un cadre rigide pour devenir un véritable laboratoire d’humanité. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’initiative lancée par l’Université de la Vallée d’Aoste, qui propose un nouveau cycle de rencontres intitulé « Mercredis de l’inclusion », les 6 et 13 mai 2026 à 18h00, au pôle universitaire de la rue Monte Vodice à Aoste.

L’objectif est clair : placer l’inclusion au cœur de la réflexion pédagogique, non pas comme un concept abstrait, mais comme une pratique concrète, vivante, capable de s’adapter aux besoins réels des élèves. Dans une école où les différences sont parfois perçues comme des obstacles, ces rencontres veulent au contraire les transformer en ressources, en leviers d’apprentissage.

L’initiative s’inscrit dans la continuité du Cours de spécialisation pour les activités de soutien – IXe cycle, activé au sein de l’Ateneo valdôtain. Elle représente une occasion précieuse de valoriser les travaux réalisés par les enseignants en formation, tout en ouvrant un espace de dialogue avec la communauté éducative locale. Une sorte de passerelle entre théorie et pratique, où les idées prennent corps dans l’expérience.

Au programme, deux dispositifs pédagogiques particulièrement innovants seront explorés : la didactique par stations et le « Plan de Travail ». Deux approches qui redessinent la classe comme un espace flexible, presque organique, où chaque élève peut avancer à son rythme, développer son autonomie et trouver sa place dans un parcours d’apprentissage personnalisé.

Chaque rencontre sera structurée en deux temps complémentaires. D’abord, la présentation des projets issus du parcours de formation au soutien, véritable vitrine d’expériences pédagogiques en construction. Ensuite, un moment d’échange autour de pratiques concrètes, portées par des enseignants de l’école primaire qui expérimentent déjà ces outils dans leurs classes. Une dynamique de partage qui donne à l’initiative toute sa richesse.

Au-delà des contenus, c’est une vision de l’école qui se dessine. Une école capable d’écouter, d’adapter, d’innover. Une école qui ne laisse personne au bord du chemin. Dans un contexte éducatif en constante évolution, les « Mercredis de l’inclusion » apparaissent ainsi comme une boussole, orientée vers une pédagogie plus juste, plus ouverte et profondément ancrée dans la réalité des élèves.

Car, au fond, l’inclusion n’est pas une méthode parmi d’autres. C’est une manière de regarder le monde. Et peut-être, aussi, de le transformer.