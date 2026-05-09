Printemps Théâtral Huitième et dernière soirée au Théâtre Splendor

Sur scène, les compagnies valdôtaines Le Squiapeun de Bionaz et Le Falabrac de Brusson proposeront trois pièces entre tradition populaire, humour contemporain et mystère montagnard. La soirée sera animée par les accordéonistes Loris Damarino et Marcello Giometto.

Le Squiapeun

Deux pièces entre tradition et modernité

Consultant en réalisation : Aldo Marrari

Acteurs : Daisy Barailler, Huguette Barailler, Josette Barailler, Kristel Barailler, Martina Barailler, Sophie Barailler, Mattia Betemps, Annie Bionaz, Tommaso Bionaz, Ivan Landry, Walter Landry, Danilo Petitjacques, Francesco Petitjacques, Gladys Petitjacques, Maël Petitjacques, Paola Petitjacques, Stéphanie Petitjacques et Gabriele Vaudan.

« Éidjé le couscrì »

(Aiutiamo i coscritti)

Pièce écrite par la compagnie.

Une aventure théâtrale autour du monde des conscrits, entre humour et traditions populaires valdôtaines.

« Que counte… Pe eunna counta »

(Che storia… per una storia)

Pièce écrite par Christian Duclos.

Une réinterprétation contemporaine du célèbre Petit Chaperon rouge.

« Après quelques années, Josette Barailler revient parmi nous et Tommaso Bionaz monte sur scène pour la première fois. Nous sommes ravis de voir la troupe s’agrandir et heureusement que nous avons deux pièces pour que chacun puisse jouer », explique Sophie Barailler, présidente de Le Squiapeun depuis 2019 et de Le Pégno Squiapeun.

« Nous avons toujours le même enthousiasme lorsque nous nous retrouvons aux répétitions et nous avons hâte de monter sur scène. Alors que la première pièce aborde un sujet traditionnel, dans la deuxième le Petit Chaperon rouge vit à l’époque moderne ».

Petite histoire de Le Squiapeun

La compagnie est née en 1979 d’une idée d’Ezio Barailler.

Son nom fait référence au mot patois squiapeun, qui désigne des personnes vives et espiègles, à l’image des acteurs de la troupe. Le Squiapeun monte sur la scène du Printemps Théâtral pour la première fois en 1984. Après avoir interprété des pièces du répertoire de Lo Charaban, la compagnie commence ensuite à écrire ses propres spectacles et à mettre en scène des textes d’autres auteurs, notamment Christian Duclos.

Le Falabrac

Mystère et humour dans un village de montagne

« Quinta fin ou l’a feut Mary ? »

(Che fine ha fatto Mary ?)

Pièce écrite par la compagnie.

Collaboratrice : Laura Lévêque

Consultant en réalisation : Aldo Marrari

Acteurs : Veronica Dondeynaz, Michele Giachino, Ivano Favre, Paola Favre, Gaëlle Gens, Giuliana Lévêque, Didier Trevès, Cristina Vuillermin et Demis Vuillermin.

Une comédie située dans un village de montagne bouleversé par la mystérieuse disparition de sa barmaid.

« L’idée de la pièce est née d’une banquette et, à partir de là, nous avons développé l’histoire en ajoutant progressivement des détails », raconte Ivano Favre, président de Le Falabrac pendant trois ans.

« L’an dernier, nous étions les premiers à nous produire au Printemps et cette année nous serons les derniers. Nous espérons clôturer en beauté et amuser le public. Enfin, au nom de toute la compagnie, je tiens à remercier Aldo Marrari pour son aide, mais surtout pour sa patience ».

Petite histoire de Le Falabrac

Le groupe philo-dramatique de Brusson débute son activité au début des années 2000, comme l’annonçait le bulletin paroissial du 30 novembre 2002. La compagnie prend officiellement le nom Le Falabrac en 2004 — terme désignant une personne vive et taquine — avant de faire ses débuts au Printemps Théâtral en 2005.

Depuis 2007, la troupe est représentée par un hibou, symbole d’ironie, de sagesse et de sympathique maladresse. Un hibou plus petit identifie également la brigade des jeunes acteurs, les Falabraquïn, créée en 2006.