Printemps Théâtral, septième soirée entre mémoire et jeunesse sur scène

C’est un nouveau rendez-vous avec le théâtre populaire valdôtain qui attend le public samedi 9 mai à 21h au Théâtre Splendor. La septième soirée de la 45e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) avec le soutien de la Région autonome Vallée d’Aoste dans le cadre de la Saison Culturelle 2025-2026, mettra à l’affiche deux compagnies bien connues : Le Pégno Squiapeun de Bionaz et La Betize d’Aymavilles. Des pauses musicales viendront rythmer la soirée.

La jeune troupe de Le Pégno Squiapeun présentera « L’écoula... de ieur et de oue » (La scuola... di ieri e di oggi), une pièce écrite par Paola Petitjacques avec la collaboration de Marie Claire Chaberge et Danilo Petitjacques. Sur scène, une distribution nombreuse composée de jeunes acteurs, parmi lesquels Christophe Betemps, Daniel Favre, Marlène Favre, Celeste Frova, Michel et Yannick Jordaney, Vanessa et Ymac Jotaz Petitjacques, Joel Marthyn, Aïcha, Dorothea et Ginevra Montrosset, Bryan Petitjacques, Adele et Gaia Porliod, ainsi que Sveva Torgneur.

À travers une réflexion vivante sur l’école d’hier et d’aujourd’hui, la pièce rappelle que l’on n’arrête jamais d’apprendre. « Créer des pièces liées à la réalité permet aux jeunes de comprendre que la vie n’a pas toujours été facile pour les générations passées », souligne Paola Petitjacques, qui met également en avant l’importance du travail d’équipe au-delà des rôles individuels. La troupe, composée de jeunes âgés de 7 à 14 ans, incarne ainsi un véritable projet éducatif et culturel.

Née en 2001, Le Pégno Squiapeun représente un exemple suivi par d’autres compagnies : l’implication des plus jeunes garantit la transmission du patois et l’avenir du théâtre populaire. Au fil des années, plusieurs membres ont rejoint la troupe adulte Le Squiapeun, confirmant la vitalité de cette expérience.

La seconde partie de la soirée sera assurée par La Betize avec « Ieui l’è fenia la flama di djouà d’ivir » (... dov’è finita la fiaccola dei giochi invernali), une pièce écrite par Milena Carlin, avec la collaboration de Clovis Barailler et sous le regard d’Aldo Marrari. La scénographie est signée Yvonne Pellissier, tandis que la vidéo, les lumières et le son sont confiés à Simone Bonoldi.

Sur scène, Axel et Manuel Bèthaz, Milva Bovet, Alex, Anaïs et Kristel Buschino, Massimo Buschino, Milena et Tiziana Carlin, Steve Garin, André Grosjean, Yvonne Pellissier, Nicole Testolin et Laurent Vairetto donnent vie à une comédie originale et décalée : des Jeux olympiques imaginés à Ozein, une idée aussi folle que réjouissante.

« Nous revenons avec enthousiasme après notre dernière participation en 2018, avec de nouveaux jeunes comédiens, et nous espérons que le public s’amusera autant que nous pendant les répétitions », explique Massimo Buschino, président de la compagnie. Ce retour coïncide avec un moment important : le 50e anniversaire de la troupe, qui sera célébré à l’automne avec la Fita di Téatro et une fête à l’occasion de Cristo Re.

Fondée officiellement en 1976, La Betize plonge ses racines dans une initiative née en 1973 à Ozein, lorsque de jeunes habitants d’Aymavilles décidèrent d’ajouter une pièce de théâtre à une journée festive. Une intuition qui a contribué, quelques années plus tard, à la création de la FVTP en 1979. Depuis, la compagnie n’a cessé de promouvoir le patois, en Vallée d’Aoste mais aussi au-delà, en Italie et en Suisse.

À noter enfin que les billets sont proposés au prix de 10 euros (2 euros pour les membres FVTP et les moins de 14 ans) et disponibles le soir du spectacle dès 20h à la billetterie du Théâtre Splendor ou en prévente sur le site webtic.it. Les places non occupées à 21h seront remises en vente.

Un nouveau chapitre du Printemps Théâtral qui confirme, une fois de plus, la richesse et la vitalité du théâtre populaire valdôtain.