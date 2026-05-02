Testolin déchu : l’Union Valdôtaine sans échappatoire, cap sur la continuité

La décision était, en réalité, déjà écrite. L’Union Valdôtaine ne disposait d’aucune marge politique ou juridique lui permettant d’agir autrement face à la déchéance du président de la Région, Renzo Testolin, dont nous avons relaté les contours dès cet après-midi. Dans un contexte aussi délicat, toute autre posture aurait relevé davantage de la gesticulation que du sens des responsabilités.

Le mouvement autonomiste a donc choisi de s’inscrire dans une ligne de cohérence institutionnelle, en prenant acte d’une situation qui dépasse le simple cadre politique pour s’ancrer dans une dimension juridico-administrative incontournable. Une position qui, au-delà des équilibres internes, vise avant tout à préserver la crédibilité de l’institution régionale.

« L’Union Valdôtaine considère que le moment politique exige responsabilité, lucidité et sens des institutions. Aucun vide administratif ni aucune incertitude susceptible d’entraver l’action publique ne sauraient être admis. » Le message est clair : éviter toute paralysie et garantir la continuité de l’action publique.

La réunion du Comité fédéral, tenue cet après-midi, n’avait d’ailleurs rien d’un sommet décisionnel dramatique. Elle s’est déroulée dans un cadre essentiellement informatif, avec pour objectif d’analyser la portée technico-juridique de la décision judiciaire et d’en mesurer les conséquences concrètes. Une démarche prudente, presque notariale, qui traduit la volonté de ne pas ajouter de confusion à une situation déjà complexe.

Dans les faits, l’enjeu dépasse la seule figure de Renzo Testolin. C’est l’ensemble de la machine administrative régionale qui doit continuer à fonctionner sans heurts. Et c’est précisément sur ce terrain que l’Union Valdôtaine entend se positionner : celui de la stabilité.

Reste, en filigrane, une question plus politique. Si la décision ne pouvait être différente, elle n’en ouvre pas moins une nouvelle phase pour la majorité régionale, appelée à démontrer que la solidité institutionnelle ne se limite pas à des déclarations de principe. Car assurer la stabilité, aujourd’hui, signifie surtout éviter que la crise ne devienne système.