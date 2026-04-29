Stupro, l’Europa accelera sul consenso: il Parlamento chiede una legge unica

L’Europa prova a fare un passo avanti su uno dei temi più divisivi e urgenti: la definizione di stupro. E lo fa mettendo nero su bianco un principio destinato a cambiare il quadro giuridico in molti Paesi membri: senza consenso, è violenza.

Con 447 voti a favore, 160 contrari e 43 astensioni, il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa che introduca una definizione comune di stupro fondata su un consenso libero, informato e sempre revocabile. Un passaggio che, se tradotto in norma, costringerebbe diversi Stati ad abbandonare impostazioni ancora legate alla prova della violenza o della costrizione fisica.

Il messaggio politico è chiaro: il silenzio non è consenso, così come non lo sono la mancata resistenza, un rapporto precedente o la relazione tra le persone coinvolte. Una linea netta che punta a smontare, anche sul piano culturale, una serie di ambiguità ancora diffuse nei sistemi giuridici europei.

Nel mirino degli eurodeputati ci sono proprio quelle legislazioni che non si sono ancora allineate agli standard internazionali, a partire dalla Convenzione di Istanbul. L’obiettivo è uniformare le norme e garantire lo stesso livello di tutela alle vittime in tutta l’Unione, superando una frammentazione che oggi produce differenze significative tra Paese e Paese.

Ma la partita non è solo giuridica. Il Parlamento entra nel merito delle situazioni concrete, chiedendo che il consenso venga valutato nel contesto reale dei fatti: non solo violenza esplicita, ma anche minacce, abuso di potere, intimidazione, paura, stato di incoscienza o vulnerabilità. Elementi che troppo spesso sfuggono a una lettura tradizionale dei reati sessuali.

Viene inoltre riconosciuto un aspetto cruciale, spesso sottovalutato anche nei tribunali: le reazioni traumatiche. L’immobilità, il blocco psicologico, persino comportamenti apparentemente collaborativi possono essere conseguenze dello shock e devono essere considerati come tali nella valutazione dei fatti.

Accanto alla definizione giuridica, il Parlamento chiede un cambio di paradigma nell’approccio alle vittime. Non solo giustizia, ma presa in carico completa: cure mediche immediate, supporto psicologico, assistenza legale e accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, incluso l’aborto sicuro e legale. L’idea è quella di costruire un sistema realmente accessibile, con centri specializzati attivi 24 ore su 24.

Altro nodo centrale è la formazione. Forze dell’ordine, magistrati, operatori sanitari: tutti dovranno essere preparati ad affrontare questi casi con strumenti adeguati, superando stereotipi e letture distorte. In parallelo, Bruxelles spinge anche su educazione e prevenzione, con campagne sul consenso e interventi contro la diffusione online di contenuti misogini e propaganda “incel”.

Sul piano politico, il pressing si fa sempre più forte. “È moralmente e giuridicamente inaccettabile che le donne non siano protette da legislazioni basate sul principio ‘solo sì significa sì’ in tutta l’UE”, attacca Evin Incir. “Chiediamo da anni una definizione comune e oggi sempre più governi ne riconoscono la necessità. Il momento è favorevole”.

Sulla stessa linea Joanna Scheuring-Wielgus, che richiama i numeri di un fenomeno ancora enorme: “Una donna su tre nell’UE ha subito violenza di genere. Una su venti è stata stuprata. Ci sono innumerevoli vittime che non vedranno mai giustizia. È il momento di superare norme obsolete e garantire la stessa protezione ovunque”.

Il segnale è politico prima ancora che normativo. Dopo anni di stallo e resistenze, soprattutto da parte del Consiglio, il Parlamento torna a spingere su un terreno che incrocia diritto, cultura e diritti fondamentali. La partita ora si sposta sulla Commissione e sugli Stati membri.

Perché la vera sfida non è solo scrivere una legge comune. È far sì che venga applicata ovunque allo stesso modo. E, soprattutto, che cambi davvero il modo in cui l’Europa guarda al consenso.