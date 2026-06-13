PNRR, Aosta accelera ma la corsa contro il tempo non è ancora finita

Il cronometro del PNRR continua a scandire i tempi della trasformazione di Aosta. Mancano ormai meno di dodici mesi alle principali scadenze europee e l'Amministrazione comunale rivendica uno stato di avanzamento complessivamente positivo dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel corso della Cabina di coordinamento prevista dal decreto-legge 19 del 2024 è stato fatto il punto sui numerosi interventi in corso, evidenziando come diverse opere siano già state completate mentre altre siano entrate nella fase conclusiva.

Tra i risultati già raggiunti figurano il nuovo asilo nido e la mensa scolastica del quartiere Dora, gli interventi di efficientamento energetico del Teatro Giacosa, la nuova rotatoria e i marciapiedi di via Valli Valdostane, oltre ai progetti sociali della Casa Domotica e della Stazione di Posta e alla digitalizzazione dei servizi comunali.

Sul fronte dei cantieri ancora aperti, il Comune assicura che stanno procedendo secondo cronoprogramma il collegamento viario tra via Vittime del Col du Mont e via Page, le autorimesse pertinenziali e il Centro di Riuso, opere considerate strategiche per la riqualificazione del quartiere Dora.

L'aspetto più interessante della comunicazione dell'Amministrazione è probabilmente quello che guarda oltre il PNRR. Palazzo comunale sostiene infatti che il Piano non rappresenti un punto di arrivo, ma l'inizio di un processo più ampio di rigenerazione urbana destinato a proseguire anche dopo la conclusione del programma europeo.

«Il PNRR ha rappresentato un'occasione straordinaria non soltanto per realizzare nuove opere pubbliche, ma anche per avviare un processo più ampio di trasformazione urbana, sociale e infrastrutturale della città», evidenzia la nota del Comune, annunciando ulteriori interventi nei quartieri Dora e Cogne e un percorso di confronto con cittadini, associazioni e realtà territoriali.

Un'impostazione condivisibile sul piano strategico, perché il rischio di considerare il PNRR una semplice occasione per spendere fondi europei sarebbe stato quello di realizzare opere scollegate tra loro. La volontà di inserirle invece in una visione complessiva di sviluppo urbano appare un elemento positivo.

Tuttavia non mancano alcune criticità.

La prima riguarda i tempi. Se da un lato il Comune rivendica il rispetto delle principali scadenze europee, dall'altro ammette che alcune delle opere più significative, come il nuovo parco del quartiere Dora con il ripristino delle aree verdi e della pista ciclabile, vedranno il completamento soltanto il 31 dicembre 2027, ben oltre la conclusione formale del PNRR. Un elemento che impone di distinguere tra il rispetto degli obiettivi amministrativi previsti dal Piano e la concreta disponibilità delle opere per i cittadini.

La seconda riguarda la percezione della città. Chi vive quotidianamente Aosta continua infatti a confrontarsi con cantieri, modifiche alla viabilità, disagi temporanei e aree ancora in trasformazione. Il successo del PNRR non potrà essere misurato soltanto attraverso gli stati di avanzamento o le rendicontazioni ministeriali, ma soprattutto dalla capacità di restituire quartieri realmente più vivibili, sicuri e attrattivi.

Esiste poi una terza sfida, forse la più importante: la gestione del "dopo". Realizzare nuove infrastrutture è soltanto il primo passo. Serviranno risorse economiche, manutenzione e una programmazione costante affinché gli investimenti non perdano valore negli anni successivi. Il vero banco di prova inizierà proprio quando i finanziamenti straordinari europei saranno terminati.

Il sindaco Raffaele Rocco rivendica il lavoro svolto e guarda già oltre la scadenza del Piano: «Il PNRR ci ha consentito di imprimere un'accelerazione significativa a interventi strategici per la città. Oggi possiamo affermare che Aosta sta vivendo una fase concreta di trasformazione urbana che non si esaurirà con la conclusione delle opere finanziate dal Piano. L'intenzione è proseguire lungo questa direttrice, consolidando gli interventi realizzati e programmando nuove azioni capaci di migliorare la qualità urbana, i servizi e le opportunità per i cittadini».

Una prospettiva ambiziosa che dovrà ora misurarsi con la realtà dei fatti. Perché il PNRR non sarà ricordato per il numero dei cantieri aperti o delle risorse impegnate, ma per la capacità di lasciare un'eredità concreta e duratura alla città. Su questo terreno, più che sulle dichiarazioni, sarà il tempo a dare il giudizio definitivo.