Verrès, bilancio in attivo e nuovo look per il mercato

Si è svolto mercoledì 29 aprile il Consiglio Comunale di Verrès, presso il rinnovato Salone Bonomi, che ha recentemente riaperto le sue

porte al pubblico dopo un importante intervento di riqualificazione. Lo spazio, dedicato al coreografo del Carnevale storico Michele Bonomi, si presenta oggi in una veste elegante e raffinata, arricchita da dettagli delle sue opere e da suggestivi scorci fotografici del Verrès di un tempo.



Nel corso della seduta sono stati approvati provvedimenti di rilievo. In particolare, è stato approvato il rendiconto dell’esercizio

finanziario 2025, che evidenzia un risultato di amministrazione al 31 dicembre pari a € 1.863.620,84, di cui circa € 500.000 accantonati,

€ 300.000 vincolati e circa € 950.000 disponibili. Il fondo cassa al 31/12/2025 ammonta a € 2.659.624,35, a dimostrazione di una gestione

attenta ed equilibrata delle risorse. L’Ente non presenta mutui, né debiti fuori bilancio e non risulta soggetto al fondo debiti

commerciali, confermandosi un buon pagatore, con una tempestività media di -19,85 giorni.



Numerosi gli investimenti realizzati nel corso dell’anno, tra cui il rifacimento del Piazzale Cravetto, la realizzazione dell’area camper in via Glair, il rinnovamento dell’area dell’ex pensilina in via Circonvallazione, i lavori di miglioria in via Artifizi e il completo restyling del Salone Bonomi.



È stata inoltre approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione pluriennale e al D.U.P.S. 2026/2028.



Tra i provvedimenti più significativi, figura la deliberazione relativa alla razionalizzazione dell’area mercatale: il mercato settimanale del

lunedì sarà riorganizzato con lo spostamento della componente alimentare, agricola e florovivaistica nel rinnovato Piazzale Cravetto,

con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi e garantire maggiori condizioni di sicurezza.



Approvati anche il regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di cittadinanza attiva, finalizzato alla cura, rigenerazione e

gestione condivisa dei beni comuni, e la convenzione tra il Comune di Verrès e l’Istituto Corrado Gex di Aosta, che prevede il coinvolgimento di studentesse e studenti sospesi dalle attività didattiche in percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Si tratta di strumenti importanti, che da un lato promuovono la partecipazione alla vita della comunità e, dall’altro, offrono ai giovani un’opportunità educativa e riparativa.



Infine, è stata approvata la convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Verrès e l’Associazione di Volontariato di

Protezione Civile “Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile di Verrès ETS”, per il rafforzamento delle attività di protezione civile sul territorio.