Montjovet: Un avanzo che diventa azione; sicurezza, lavori e turismo al centro della variazione di bilancio

Un risultato finanziario solido che non resta sulla carta ma si traduce subito in interventi concreti. Il Comune registra un avanzo di amministrazione libero pari a 1.015.980,27 euro, una cifra importante che permette all’amministrazione di muoversi con margini reali nella seconda variazione di bilancio. Di questo avanzo, 475.100 euro vengono direttamente impiegati, per una variazione complessiva che raggiunge i 493.055,82 euro.

“Non è solo un dato contabile positivo, ma una vera opportunità per intervenire su criticità che i cittadini conoscono bene”, spiega la Sindaca Morena Danna, sottolineando come la scelta politica sia stata quella di indirizzare le risorse verso interventi visibili e utili. “Abbiamo deciso di utilizzare queste risorse per migliorare la sicurezza, la vivibilità e l’attrattività del nostro territorio”.

Tra le priorità spicca la risoluzione di una questione annosa: la sicurezza lungo la strada statale che collega la frazione di Champerioux alle frazioni di Perral e Lavà, oggi priva di marciapiede. Il progetto prevede il recupero e l’adattamento di un vecchio sentiero esistente, che verrà trasformato in un percorso pedonale sicuro. “È un intervento atteso da tempo – evidenzia la Sindaca – e finalmente possiamo dare una risposta concreta a chi percorre quotidianamente quel tratto in condizioni di rischio”.

Sempre nella stessa area è prevista la realizzazione di un parcheggio nelle vicinanze della pensilina di Champerioux, mentre un secondo parcheggio sarà realizzato in frazione Lillaz. Due interventi che puntano a migliorare non solo la sicurezza ma anche l’organizzazione degli spazi e la fruibilità delle frazioni.

Non manca l’attenzione agli spazi pubblici, con la sostituzione della recinzione del parco giochi e dell’area sportiva. “Sono luoghi di aggregazione fondamentali, soprattutto per le famiglie e i giovani – sottolinea Morena Danna – e devono essere sicuri e decorosi”.

Sul fronte della manutenzione, la variazione di bilancio include asfaltature e la realizzazione di un dosso nella frazione di Barmachende, con l’obiettivo di rallentare la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza stradale. Interventi magari meno “visibili” politicamente, ma che incidono direttamente sulla qualità della vita quotidiana.

C’è poi uno sguardo che va oltre l’ordinario, puntando sul turismo. L’amministrazione ha previsto l’affidamento di un incarico professionale per partecipare a un bando GAL finalizzato alla valorizzazione della “Casa del Pellegrino”. “Vogliamo rafforzare la nostra offerta turistica e culturale – spiega la Sindaca – cogliendo tutte le opportunità di finanziamento disponibili”.

Infine, spazio anche al potenziamento della sicurezza con l’installazione di otto videocamere di videosorveglianza nei punti strategici del territorio comunale. “È un investimento importante – conclude la prima cittadina – che risponde a un’esigenza crescente di sicurezza e controllo, ma anche di prevenzione”.

Un’operazione complessiva che, al di là dei numeri, racconta una linea amministrativa chiara: utilizzare le risorse disponibili per intervenire su problemi concreti, senza rinviare. E in un momento in cui molti enti locali fanno i conti con margini sempre più stretti, non è esattamente un dettaglio.