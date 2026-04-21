Sur les traces de l'histoire : la Vallée d'Aoste rend hommage à Corrado Gex

Assesseur régional puis député, animé par une passion pour l’aviation et un regard tourné vers l’avenir, Corrado Gex a marqué politique du début des années soixante. À l’occasion du 60e anniversaire de sa mort, le Conseil de la Vallée et la Région lui rendent hommage avec la projection du documentaire "Corrado Gex. Il vit clair. Il vit loin.", réalisé par Joseph Péaquin. Le rendez-vous - organisé dans le cadre du cycle de rencontres "Sur les traces de l’histoire - se tiendra vendredi 24 avril 2026, à 18h30, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional, à Aoste.



La soirée s’ouvrira par les interventions du Président du Conseil, Stefano Aggravi, et de l'Assesseur à l'éducation, à la culture et aux politiques identitaires, Erik Lavevaz. La projection sera suivie d’un moment d’échanges avec le réalisateur Joseph Péaquin, et Joseph

César Perrin, ancien Conseiller régional et ami de Gex. Une intervention vidéo de Silvana Presa, autrice avec Jean-Patrick Perruchon du livre "Corrado Gex. Il vit clair. Il vit loin." qui accompagne la vidéo, enrichira la réflexion.



Réalisé en 2007 a l'initiative de l'Assessorat de l'éducation et culture, le documentaire retrace les moments les plus significatifs de la vie de Corrado Gex. Né à Arvier le 12 avril 1932, il devient Assesseur régional à l'instruction publique à 27 ans. On lui doit la gratuité des livres scolaire, la création d'un Institut professionnel ou bien encore la fondation du Collège universitaire d'études fédéralistes. Elu député, il poursuit son engagement en faveur du développement du territoire, en promouvant l’aviation légère au service du secours en montagne et du développement du tourisme. Il meurt le 25 avril 1966 dans un accident d'avion près de Castelnuovo di Ceva (Cuneo).



Pour le Président Stefano Aggravi, «Corrado Gex mérite d’être rappelé pour ce qu’il a accompli et pour l’héritage politique et culturel qu’il nous a laissé, plutôt que pour la tragédie de sa disparition, qui appartient à une période historique marquée par un contexte complexe. Cette soirée dédiée à sa mémoire constitue une occasion de réfléchir à cet héritage, en soulignant l’actualité de son message et la modernité de sa vision de l’avenir de notre territoire.»



«Corrado Gex n’a pas seulement eu une vision autonomiste clairvoyante_ - ajoute l'Assesseur Erik Lavevaz -_: il a aussi été un Assesseur à l’instruction capable de canaliser l’élan de son époque vers le renforcement du droit à l’éducation, contribuant à bâtir un système scolaire solide et bien implanté sur le territoire.

L’attention portée au bilinguisme et à l’accessibilité réelle des parcours d’études, notamment grâce à la gratuité des manuels scolaires, constituent encore aujourd’hui des fondements de notre système éducatif.»



Photos et affiche au lien suivant:



https://drive.google.com/drive/folders/1bSwxY0-jErvBcqggz5zQd_lQMos-6o-v?usp=sharing

