Simulation parlementaire à Aoste : réouverture des candidatures pour le Conseil des Jeunes Valdôtains

Conseil des Jeunes Valdôtains: deuxième tour de candidatures du 25 mai au 6 juin



Un second appel à candidatures est ouvert pour participer au Conseil des Jeunes Valdôtains : tous les jeunes âgés de 18 à 28 ans au 3 août 2026 souhaitant prendre part à cette simulation parlementaire peuvent postuler du 25 mai au 6 juin.



L’inscription est possible sur le site dédié

(www.conseiljeunesvaldotains.vda.it) ou via le profil Instagram@conseiljeunesvaldotains.



Organisé par les jeunes et pour les jeunes, avec le soutien du Conseil de la Vallé et sous le patronage de l’Université de la Vallée d’Aoste, le Cjv offre une occasion unique d'expérimenter le débat parlementaire et de mieux comprendre les rouages de la démocratie.





La simulation se tiendra du 3 au 7 août à Aoste, dans la salle de l'Assemblée régionale, et portera sur deux grandes thématiques: le développement durable et autosuffisant des stations de ski et de leurs infrastructures; la rétention des talents et la valorisation du capital

humain de Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation parlementaire.



Inspirée du modèle du Conseil de la Vallée, la simulation est ouverte à 40 jeunes au maximum. Pendant cinq jours, ils auront l’occasion

d’incarner le rôle de Conseiller ou Conseillère régional(e) et de découvrir les différentes étapes du processus législatif. Une équipe de journalistes sera également constituée pour couvrir les moments clés de la simulation.



Pour participer, il faut avoir 18 ans au 3 août 2026, il faut être résident ou être né en Vallée d'Aoste (deux places étant toutefois réservées aux étudiants de l'Université de la Vallée d'Aoste ne résidant pas dans la région), ne pas être un élu au sein d'une collectivité publique (Conseil communal ou régional) et être un citoyen motivé. Par ailleurs, un certain nombre de places est réservé aux étudiants de l’Université de la Vallée d’Aoste, leur participation donnant droit à l’attribution de 2 crédits formatifs.



Créé en 2016 à l’initiative de jeunes ayant participé à des expériences parlementaires internationales, le Conseil des jeunes valdôtains vise à rapprocher les nouvelles générations des institutions et à encourager l’expression citoyenne dans un cadre démocratique et non partisan. La présence de délégations francophones contribue chaque année à donner une dimension internationale à cette simulation.