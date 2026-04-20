Elisabetta Anrò à Rome pour “The Erasmus+ Generation for the Earth”

Parmi les 50 participants sélectionnés en Italie par l’Agence nationale Erasmus+ INDIRE pour prendre part à l’initiative “The Erasmus+ Generation for the Earth”, figure Elisabetta Anrò, étudiante de l’Université de la Vallée d’Aoste. L’événement, dédié à la durabilité environnementale et à l’engagement des nouvelles générations, s’est tenu les 16 et 17 avril 2026 à Rome, au Villaggio della Terra, dans le cadre de Villa Borghese.

Pendant deux journées, étudiants, institutions, communauté scientifique et experts ont échangé autour des grands défis contemporains : crise climatique, transition écologique et rôle de l’enseignement supérieur dans la construction de compétences et d’actions concrètes. Le programme a alterné conférences, rencontres avec des personnalités du paysage européen, institutionnel et associatif, ainsi que des moments de travail collaboratif entre les participants.

L’objectif principal de cette rencontre était la rédaction du « Manifeste de l’Erasmus+ Generation for the Earth », un document rassemblant propositions, visions et priorités des jeunes Européens pour répondre de manière concrète à l’urgence climatique.

Au total, environ 150 étudiants universitaires ont participé à l’initiative : 50 en provenance d’Italie et 100 issus d’autres pays du programme Erasmus+.

« J’ai particulièrement apprécié la volonté de favoriser le dialogue et la confrontation d’idées, même divergentes, entre des participants venant d’horizons différents, tant par leur formation que par leurs expériences, cultures et traditions. Cet échange a permis d’identifier des points communs sur lesquels agir concrètement, contribuant à renforcer et améliorer les politiques de transition écologique et de durabilité déjà existantes, en les rendant plus efficaces et adaptées à un avenir réellement durable », a déclaré Elisabetta Anrò.

La jeune étudiante souligne également l’importance de décliner ce type d’initiative à une échelle plus proche du territoire : « Il serait intéressant de promouvoir des initiatives similaires au niveau local, en impliquant les étudiants dans des ateliers et des moments de confrontation directe sur les thématiques environnementales. »

Âgée de 21 ans, Elisabetta Anrò est inscrite en licence de Sciences politiques et des relations internationales à l’Université de la Vallée d’Aoste. Étudiante hors site, résidant dans la province de Turin, elle a également enrichi son parcours académique par une expérience Erasmus de six mois, de janvier à juin 2025, à l’Université Catholique de Lille, en France.