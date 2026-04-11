Crescere insieme, parole e movimento: il nuovo progetto dell’Usl per i più piccoli

L’attenzione ai primi anni di vita non è mai un dettaglio, ma una vera e propria scelta strategica. È da qui che parte “Crescere insieme”, il nuovo progetto promosso dall’USL Valle d’Aosta con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del linguaggio e delle competenze psicomotorie nei bambini più piccoli, offrendo strumenti concreti a genitori, educatori e operatori.

L’iniziativa si traduce in una serie di materiali informativi chiari, accessibili e immediatamente utilizzabili nella quotidianità familiare. Non parliamo di teoria astratta, ma di indicazioni pratiche, suggerimenti semplici e buone abitudini da costruire giorno dopo giorno.

Al centro del progetto ci sono tre strumenti principali.

La brochure “Le prime parole contano” mette l’accento sull’importanza del linguaggio fin dai primissimi mesi di vita. Parlare ai bambini, leggere insieme, nominare ciò che li circonda: gesti apparentemente banali che invece rappresentano la base per uno sviluppo comunicativo sano ed efficace. Il messaggio è diretto: ogni parola conta, ogni interazione costruisce competenze.

Accanto a questa, la brochure “Passi, sorrisi e giochi” si concentra invece sullo sviluppo psicomotorio. Qui il focus si sposta sul movimento, sul gioco e sull’esplorazione dell’ambiente come strumenti fondamentali per crescere. Gattonare, camminare, afferrare oggetti, ma anche sorridere e interagire: tutto contribuisce a costruire equilibrio, coordinazione e relazione con il mondo.

Completa il quadro la locandina del progetto, pensata per una diffusione capillare nei servizi sanitari, negli ambulatori e nei luoghi frequentati dalle famiglie. Uno strumento sintetico ma efficace, che richiama l’attenzione sull’importanza dei primi anni di vita e invita ad approfondire i contenuti delle brochure.

L’approccio dell’Usl è chiaro: prevenzione e accompagnamento precoce. Intervenire subito, senza aspettare eventuali difficoltà, significa dare ai bambini maggiori opportunità di sviluppo e alle famiglie maggiore consapevolezza.

In un contesto come quello valdostano, dove la dimensione comunitaria è ancora forte, progetti come questo possono fare la differenza. Perché crescere insieme – come suggerisce il titolo – non è solo uno slogan, ma un metodo: quello di una rete che coinvolge servizi sanitari, famiglie e territorio, mettendo davvero al centro i più piccoli.