Centre Nous: un anno al servizio dei diritti e contro le discriminazioni

A un anno dall’apertura, Centre Nous – Centro antidiscriminazioni della Valle d’Aosta invita la cittadinanza a un momento di incontro e restituzione pubblica per condividere il percorso svolto nel primo anno di attività.

L’iniziativa si terrà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 17.00 presso la sede del centro in via Croix Noire 38 ad Aosta e sarà l’occasione per ripercorrere le attività realizzate in questi mesi, presentare il lavoro svolto a supporto delle persone che subiscono discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e condividere prospettive e sviluppi futuri del servizio.

All’incontro sarà presente anche la vicesindaca del Comune di Aosta, Valeria Fadda, a testimonianza dell’attenzione e della collaborazione delle istituzioni del territorio verso le attività del centro.

In questo primo anno Centre Nous ha rappresentato uno spazio di ascolto, accoglienza e orientamento per la comunità LGBTQIA+ e per tutte le persone che si rivolgono al servizio a seguito di episodi di discriminazione, offrendo supporto informativo, accompagnamento ai servizi e momenti di confronto con la comunità.

L’evento è aperto alla cittadinanza, alle associazioni, agli enti del territorio e alle istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra i diversi soggetti impegnati nella promozione dei diritti e nel contrasto alle discriminazioni.

Centre Nous è un progetto promosso da Arcigay Queer VdA André Zanotto, con le cooperative sociali L’Esprit à l’Envers e La Sorgente, realizzato grazie al contributo dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partnership istituzionale del Comune di Aosta, del CELVA e dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.