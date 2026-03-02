L’8 marzo della Valle si colora di viola: tornano le violette solidali in sette piazze valdostane

Con l’arrivo di marzo, la Valle d’Aosta si risveglia e si prepara a celebrare la forza e la resilienza delle donne. Anche quest’anno, il profumo della primavera porta con sé il messaggio di speranza dell’Associazione Viola, che in occasione della Festa della Donna lancia una grande mobilitazione capillare per sostenere chi combatte contro il tumore.

Dalle piazze principali ai piedi delle piste da sci, le volontarie saranno presenti per distribuire le simboliche violette: un piccolo gesto che si traduce in cure, prevenzione e supporto psicologico per le pazienti valdostane e le loro famiglie.

Il calendario della solidarietà: dove trovare le violette

La "macchina" della solidarietà ha già scaldato i motori. Dopo il debutto a Verrès, il tour delle volontarie proseguirà il 5 marzo a Saint-Vincent (Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, dalle 8:30).

Il cuore dell'iniziativa batterà forte ad Aosta: venerdì 6 e sabato 7 marzo, sotto i portici di Piazza Chanoux, sarà possibile acquistare i fiori della rinascita. Sabato, a rendere il banchetto ancora più dolce, ci sarà il sostegno dell'Associazione “Le frittelle di Gió e Martino”. Sempre sabato 7 marzo, le viole arriveranno anche ad Aymavilles (Piazza Chillod) e a Brusson, dove la vendita proseguirà anche domenica mattina.

Un 8 marzo di sport e musica

Nella giornata di domenica 8 marzo, gli appuntamenti si moltiplicano. Le viole saranno presenti a La Thuile (ore 14:30, presso le casse delle funivie) e a Champdepraz, nell'ambito della manifestazione sportiva “Just the Woman I am”.

Il gran finale è affidato alla magia delle voci femminili: alle ore 18:00, presso il Salone Murasse di Verrès, si terrà l'evento “Donne in Viola 2026”. Un concerto corale che vedrà alternarsi sul palco La Vie est Belle, Ensemble Mazí, Les dames de la Ville d’Aoste e Ru Herbal, per trasformare la musica in un abbraccio solidale.

Partecipare significa sostenere i numerosi progetti che l'Associazione porta avanti sul territorio regionale per migliorare la qualità della vita durante le terapie. Perché, come ricordano le volontarie, una piccola viola può essere l'inizio di una grande rinascita.