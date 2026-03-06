Verso l’8 marzo: ad Aosta le voci delle donne migranti tra coraggio e integrazione

Non solo una ricorrenza simbolica, ma uno spazio concreto di ascolto e riflessione. In vista della Giornata Internazionale della Donna, la CGIL Valle d'Aosta organizza l’incontro “Storie di Donne e Immigrazione”, che si terrà venerdì 6 marzo alle ore 17:30 presso il salone di Via Binel 24.

L’iniziativa punta i riflettori sul ruolo cruciale delle donne straniere residenti in Valle d'Aosta: lavoratrici, madri e cittadine che rappresentano il motore silenzioso dell’integrazione locale.

L’incontro nasce per dare voce a percorsi spesso invisibili, fatti di sfide quotidiane per l’emancipazione personale e lavorativa. “Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in coraggio”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come l’accesso alla formazione e ai diritti sia il pilastro fondamentale per una reale parità.

Parlare di immigrazione al femminile oggi significa affrontare temi caldi per il sindacato e la società: dalla parità salariale alla tutela della dignità nel lavoro, passando per la lotta alle discriminazioni e la conciliazione dei tempi di vita.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti di Cristina Marchiaro e l’intervento di Fabrizio Graziola (Segreteria CGIL VdA). Il cuore del dibattito, moderato da Genny Targhetta (Inclusione CGIL VdA), vedrà protagoniste quattro donne che porteranno la propria testimonianza diretta: Donka Nikolic, Anastasiia Tarakan, Labri Bahia e Mercy Chucks.

Le conclusioni saranno affidate a Vilma Gaillard, Segretaria Generale della CGIL VdA, per riaffermare l’importanza dell’inclusione attiva delle donne nella vita pubblica e lavorativa della regione.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza per trasformare l’8 marzo in un’occasione di crescita reciproca che arricchisca l’intera comunità valdostana.