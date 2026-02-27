Bard, la Maison des Artistes compie un anno: festa l’8 marzo tra workshop e dj set

La MAB (Maison des Artistes Bard) festeggia il suo primo anniversario. L'ex Hôtel Stendhal ha riaperto le sue porte l'8 marzo 2025. Per celebrare, domenica 8 marzo 2026, dalle 16 alle 20, la struttura ospiterà una serie di eventi aperti al pubblico.
Il programma: dai laboratori al brindisi
Il programma della giornata include:
- Performance: Laboratorio sui linguaggi performativi con i danzatori Frani Dibiase e Roberto Leandro Pau.
- Creatività: Workshop dell’illustratrice Carolina Grosa con tecniche di stampa a mano e collage.
- Poesia: Un "Atto poetico" curato da Palinodie con la lettura delle lettere scritte alla MAB dagli artisti ospitati nel primo anno.
- Musica: Dj set a cura di Santapazienza (Margherita Duca) per accompagnare il brindisi finale.
Un modello di turismo culturale sostenibile
La MAB è nata nell'ambito del progetto transfrontaliero TransiT (programma Interreg Alcotra). La residenza collabora con i comuni di Bard, Avrieux, Aussois e l'Associazione Forte di Bard. In dodici mesi, la residenza è diventata un punto di riferimento per il Turismo Culturale Sostenibile, supportata anche dal Ministero della Cultura e dalla Regione Valle d'Aosta.
Informazioni utili:
Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione al numero 338 2290726.