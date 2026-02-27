 / EVENTI E APPUNTAMENTI

EVENTI E APPUNTAMENTI | 27 febbraio 2026, 18:00

Bard, la Maison des Artistes compie un anno: festa l’8 marzo tra workshop e dj set

Ex Hôtel Stendhal, bilancio positivo per la residenza gestita da Palinodie: una giornata di eventi gratuiti per brindare al primo compleanno della MAB.

La MAB (Maison des Artistes Bard) festeggia il suo primo anniversario. L'ex Hôtel Stendhal ha riaperto le sue porte l'8 marzo 2025. Per celebrare, domenica 8 marzo 2026, dalle 16 alle 20, la struttura ospiterà una serie di eventi aperti al pubblico.

Il programma: dai laboratori al brindisi

Il programma della giornata include:

  • Performance: Laboratorio sui linguaggi performativi con i danzatori Frani Dibiase e Roberto Leandro Pau.
  • Creatività: Workshop dell’illustratrice Carolina Grosa con tecniche di stampa a mano e collage.
  • Poesia: Un "Atto poetico" curato da Palinodie con la lettura delle lettere scritte alla MAB dagli artisti ospitati nel primo anno.
  • Musica: Dj set a cura di Santapazienza (Margherita Duca) per accompagnare il brindisi finale.

Un modello di turismo culturale sostenibile

La MAB è nata nell'ambito del progetto transfrontaliero TransiT (programma Interreg Alcotra). La residenza collabora con i comuni di Bard, Avrieux, Aussois e l'Associazione Forte di Bard. In dodici mesi, la residenza è diventata un punto di riferimento per il Turismo Culturale Sostenibile, supportata anche dal Ministero della Cultura e dalla Regione Valle d'Aosta.

Informazioni utili:
Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione al numero 338 2290726.


 

red

