Aosta, lavori al Parcheggio Parini: scattano chiusure totali e parziali a marzo

Interventi straordinari agli impianti antincendio e sostituzione dei portoni REI. Ecco il calendario dei divieti di sosta e accesso.

Attenzione alla sosta nel mese di marzo. L'Amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria presso il Parcheggio Parini, necessari per l'adeguamento degli standard di sicurezza antincendio e la sostituzione di due portoni REI ai piani 0A e -3A.

Nel dettaglio, si procederà alla sostituzione di due portoni REI ubicati ai piani 0A e -3A. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di piena sicurezza, si renderanno necessarie le seguenti chiusure temporanee: 

• Chiusura totale del parcheggio dalle ore 16.00 di sabato 14 marzo 2026 alle ore 24.00 di domenica 15 marzo 2026; 

• Chiusura del livello -3A dalle ore 00.00 di lunedì 16 marzo 2026 alle ore 24.00 di sabato 21 marzo 2026; 

• Chiusura totale del parcheggio dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di domenica 22 marzo 2026. 

Durante i periodi indicati non sarà consentito l’accesso ai veicoli in ingresso, mentre i mezzi già in sosta potranno comunque uscire dalla struttura, compatibilmente con le fasi operative del cantiere. 

Il cronoprogramma degli interventi sarà pubblicato sul sito:

www.apsaosta.it

e reso noto anche attraverso apposita segnaletica in loco.

