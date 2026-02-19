Aosta, lavori al Parcheggio Parini: scattano chiusure totali e parziali a marzo

Attenzione alla sosta nel mese di marzo. L'Amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria presso il Parcheggio Parini, necessari per l'adeguamento degli standard di sicurezza antincendio e la sostituzione di due portoni REI ai piani 0A e -3A.

Nel dettaglio, si procederà alla sostituzione di due portoni REI ubicati ai piani 0A e -3A. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di piena sicurezza, si renderanno necessarie le seguenti chiusure temporanee:

• Chiusura totale del parcheggio dalle ore 16.00 di sabato 14 marzo 2026 alle ore 24.00 di domenica 15 marzo 2026;

• Chiusura del livello -3A dalle ore 00.00 di lunedì 16 marzo 2026 alle ore 24.00 di sabato 21 marzo 2026;

• Chiusura totale del parcheggio dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di domenica 22 marzo 2026.

Durante i periodi indicati non sarà consentito l’accesso ai veicoli in ingresso, mentre i mezzi già in sosta potranno comunque uscire dalla struttura, compatibilmente con le fasi operative del cantiere.

Il cronoprogramma degli interventi sarà pubblicato sul sito:

www.apsaosta.it

e reso noto anche attraverso apposita segnaletica in loco.