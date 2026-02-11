Solidarietà e cinema a Verrès: tornano le serate "Film, chiacchiere e tisana"

Coinvolgere associazioni, comunità e giovani del territorio e portare alla loro attenzione alcune tematiche della solidarietà e del volontariato attraverso il linguaggio cinematografico. È l’obiettivo dell’iniziativa conviviale che il CSV promuove presso gli spazi di Cittadella Bassa Valle a Verrès e che sinteticamente si può riassumere in film, chiacchiere e tisana.

Le serate abbinano quindi la presentazione di un’associazione e delle sue attività alla visione di un film incentrato sugli stessi temi sorseggiando una tisana con biscotti.

Tre le date in programma, che potranno essere ampliate a partire dalle proposte che le associazioni della bassa valle faranno pervenire al CSV.

Si parte venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 con l’Associazione Libertas Valle d’Aosta, l’ente di promozione sportiva che promuove e organizza attività sul territorio con l’obiettivo di avvicinare ogni giorno i valdostani alla cultura del benessere. Vista la concomitanza di Milano-Cortina, il film selezionato tratterà della passione per lo sport e per le olimpiadi invernali.

“Questa è un’occasione conviviale, già collaudata e testata, con cui puntiamo a promuovere il mondo associativo che opera nella nostra regione, in particolare presso le giovani generazioni, attraverso le storie di empatia e riscatto sociale selezionate dal cinema per rappresentare il volontariato come potente strumento di solidarietà, inclusione e crescita personale” sottolinea Eleonora Rocco, coordinatrice del CSV VDA

Le date successive saranno venerdì 20 marzo e venerdì 17 aprile, con medesimo orario sempre in CBV. L'accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Saranno offerti tisane e biscotti ai presenti.