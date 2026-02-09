Il caso Crans-Montana al Forte di Bard: quando la cronaca diventa coscienza collettiva

Il resoconto di una tragedia spesso si trasforma in un processo di elaborazione che coinvolge un'intera comunità. Di questo equilibrio tra informazione e impatto sociale si parlerà presso la sala Archi Candidi del Forte di Bard.

L'appuntamento, inserito nella rassegna "Forte di Bard Incontri", ha per titolo “Dalla cronaca alla coscienza collettiva: il caso Crans-Montana” e gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.

I relatori del dibattito saranno Stefano Sergi (La Stampa), Benoit Girod (Ansa Valle d’Aosta) e Francesca Jaccod (Tgr Rai VdA). I tre relatori, che seguirono la vicenda come inviati, condivideranno le loro testimonianze dirette sulle dinamiche della tragedia, concentrandosi sull’onda d’urto che travolse l'opinione pubblica.

La conferenza analizzerà come la narrazione mediatica ha orientato la percezione del trauma, tra il dovere di cronaca sulle negligenze legate alla sicurezza e la gestione della forte carica emotiva di una comunità ferita.

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare è necessario inviare una mail a prenotazioni@fortedibard.it o contattare il numero 0125 833811.

L'evento è riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti ai fini della formazione professionale obbligatoria; i colleghi interessati dovranno accreditarsi tramite la piattaforma dedicata alla formazione.