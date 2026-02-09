Il Cervino Cinemountain annuncia le nuove date e l'apertura delle iscrizioni

Ai piedi della Gran Becca si accendono nuovamente i riflettori sul Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più alto d’Europa, che annuncia ufficialmente le nuove date della XXIX edizione, in programma dal 25 luglio al 1° agosto 2026 a Breuil-Cervinia e Valtournenche, insieme all’apertura delle iscrizioni.

Da oggi, produttori e filmmaker possono sottoporre le proprie opere attraverso la piattaforma FilmFreeway ( https://filmfreeway.com/CERVINOCINEMOUNTAIN ). Le iscrizioni resteranno aperte fino al 2 giugno 2026.

Da oltre vent’anni, il Cervino CineMountain porta nel cuore delle Alpi il meglio della produzione cinematografica internazionale dedicata alla montagna, diventando un luogo di incontro e confronto tra cinema, alpinismo, scienza, arte e cultura. Un festival che non è solo vetrina, ma spazio di riflessione sulle grandi sfide contemporanee legate alle Terre Alte: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo e ambiente, dalla dimensione dell’esplorazione ai percorsi interiori.

Come da tradizione, il festival assegnerà il prestigioso Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée d’Aoste, considerato l’Oscar del cinema di montagna, conferito al miglior film tra i vincitori dei principali festival internazionali aderenti all’International Alliance for Mountain Film, da Bilbao a Ushuaia, da Katmandu alle grandi rassegne europee. La giuria internazionale, composta da registi, critici, alpinisti, attori e scrittori, decreterà inoltre i vincitori dei Premi del Concorso Internazionale, tra cui il Premio C.A.I. per il miglior film di alpinismo, il Premio per la miglior fotografia, i riconoscimenti dedicati ai film italiani e stranieri, ai cortometraggi e il Premio del Pubblico di Valtournenche.

Anche per l’edizione 2026 saranno confermate le sezioni speciali che arricchiscono il programma del Festival, accanto alle nuove proposte dedicate ai linguaggi contemporanei del cinema di montagna, con uno sguardo sempre più attento alle storie, alle comunità e ai territori.

E mentre sale l’attesa per conoscere gli ospiti di questa edizione, il Cervino CineMountain rinnova il proprio invito alla comunità cinematografica internazionale a raccontare la montagna in tutte le sue forme, confermandosi come appuntamento di riferimento per chi esplora, vive e narra il mondo delle alte quote.

Tutte le info su:

www.cervinocinemountain.com

FB: @cervinocinemountainfilmfestival