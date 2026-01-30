Arvier Innovation: a febbraio in arrivo due nuovi residenti per immaginare il futuro del territorio

Dal 1° al 28 febbraio Arvier ospita Duna Viezzoli e David Chevallier, due ricercatori e formatori che guideranno laboratori formativi gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza dell’Alta Valle, pensati come spazi di apprendimento, confronto e costruzione collaborativa di nuove progettualità per il territorio.

Gli incontri – nell’ambito della residenza Arvier Innovation – sono rivolti a chi vive, lavora o ha a cuore l’Alta Valle e desidera acquisire nuove competenze, condividere esperienze e contribuire attivamente a immaginare il futuro della comunità. Non sono richieste competenze specifiche: la partecipazione è aperta a tutte e tutti.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per partecipare agli incontri formativi è possibile iscriversi tramite l’apposito modulo online.

Per ricevere informazioni e aggiornamenti è possibile iscriversi alla newsletter dedicata.

Il programma di residenza si inserisce all’interno del progetto pilota Agile Arvier. La Cultura del Cambiamento, coordinato dal Comune di Arvier in collaborazione con Fondazione Santagata e Netural Coop Impresa Sociale.

Chi sono i prossimi ospiti

Dopo la residenza di Anna Masiello e Marko Djordjevic, incentrata sulla data science applicata al settore agroalimentare e sull’eco-design, il programma entra ora in una nuova fase con l’arrivo dei residenti di febbraio.

Duna Viezzoli, ricercatrice, formatrice e project manager in progetti europei, durante la sua residenza guiderà la comunità locale in percorsi di co-progettazione per lo sviluppo locale. Attraverso strumenti di future-thinking e la costruzione condivisa di criteri per la vivibilità del territorio, il lavoro partirà dalle risorse già presenti per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico come punto di partenza per ripensare il futuro di Arvier e dell’Alta Valle, anche in chiave turistica.

Raccontando le sue aspettative, Duna afferma: «Pensando ad Arvier mi viene in mente il concetto di margine: un piccolo comune, un’isola, un passaggio a fondovalle tra i giganti della montagna. Un margine dove si addensano le stratificazioni e i desideri delle aree interne di ritrovare un senso, un centro, nel cambiamento».

David Chevallier, sociologo e facilitatore di processi partecipativi attivo tra Francia e Italia, porterà ad Arvier un progetto di socio-storia partecipativa. Attraverso la metodologia Il quaderno dell’abitante, che verrà distribuito alla comunità, le persone saranno invitate a raccontare la propria esperienza locale a partire dal tema dell’acqua, già emerso ampiamente durante la residenza di gennaio.

L’obiettivo del lavoro di David è immaginare Arvier nel 2050: la vita quotidiana futura, i bisogni, i desideri e le possibilità di adattamento dell’Alta Valle, partendo dalle storie personali per costruire una visione collettiva e contribuire a un cambiamento duraturo all’interno della comunità.

Incontri formativi aperti alla comunità

Durante il mese di febbraio, Duna Viezzoli e David Chevallier guideranno incontri formativi e momenti di confronto aperti a tutti e tutte, pensati come occasioni di ascolto, dialogo e costruzione condivisa.

Calendario incontri Arvier Innovation Lab – febbraio 2026

Duna Viezzoli e David Chevallier

Giovedì 5 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00

Sala del Consiglio, via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Presentazione di Duna Viezzoli e David Chevallier, ospiti in residenza Arvier Innovation

Martedì 10 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00

Sala del Consiglio, via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con David Chevallier

Il potere dell’agire: che cos’è? Costruire una visione collettiva del futuro dell’Alta Valle

Giovedì 12 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00

Sala del Consiglio, via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Duna Viezzoli

Cos’è la leadership culturale? Mappare le risorse e generare cambiamento

Martedì 17 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00

Sala del Consiglio, via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con David Chevallier

Cosa vuol dire partecipare quando si è cittadini? Dall’esperienza individuale alla visione collettiva

Giovedì 19 febbraio, dalle 14.00 alle 17.00

Sala del Consiglio, via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Duna Viezzoli

Come immaginiamo la montagna nel futuro? Esercizi di future-thinking

Martedì 24 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00

Sala del Consiglio, via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con David Chevallier

Agire per cambiare: esempi concreti per generare cambiamento sul territorio dell’Alta Valle

Giovedì 26 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00

Sala del Consiglio, via Corrado Gex 8, Arvier (AO)

Incontro formativo con Duna Viezzoli

Arvier Creative Model: co-progettare una strategia di sviluppo locale a base culturale

Modalità di partecipazione

Le persone interessate a partecipare agli incontri possono compilare l’apposito modulo di iscrizione, indicando le date degli Arvier Innovation Lab a cui desiderano partecipare:

È inoltre possibile iscriversi alla newsletter dedicata ad Arvier Innovation per ricevere notizie sugli incontri in calendario e sulla residenza, compilando il seguente modulo:

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione scrivendo all’indirizzo email virginie.deguillame@fondazionesantagata.it o telefonando al numero +39 353 4916997.

Iniziativa nell’ambito di Agile Arvier. La Cultura del Cambiamento, un progetto del Comune di Arvier (AO), in collaborazione con Fondazione Santagata e Netural Coop Impresa Sociale, finanziato dal PNRR – Next Generation EU, progetto pilota PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.1 linea A – CUP F87B22000380001 – WP05 – EDUCATION LAB CLP REGIS 2.1_ARVIER_EDUCATIONLAB.

Progetto Arvier Innovation – Residenza per formatori innovatori – CIG B82B5B7CAE.

Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, con sede a Torino, è un’organizzazione indipendente attiva nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle industrie creative. Fondata nel 2018, promuove sviluppo sostenibile e innovazione attraverso ricerca, formazione e supporto strategico, collaborando con istituzioni locali e internazionali. Nel 2023 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di Foundation in Official Relations with UNESCO.

Netural Coop è un’impresa sociale, creativa e culturale specializzata in consulenza, progettazione di servizi e sviluppo di processi e prodotti innovativi, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale di territori, comunità e imprese, promuovendo innovazione sociale e sostenibilità. Forte di una solida esperienza nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale attraverso soluzioni sociali e digitali, Netural Coop genera impatti positivi e contribuisce alla creazione di nuove economie e nuove narrazioni per i luoghi in cui opera.

Ha sede a Matera e a Gorizia, città in cui ha dato avvio ai progetti di coworking e coliving Casa Netural.

A sostenere l’iniziativa, come partner strategici ufficiali, tre organizzazioni di calibro internazionale sui temi del cambiamento sociale e della rigenerazione:

Ashoka, la più grande rete al mondo di imprenditrici e imprenditori sociali innovativi, visionari e rivoluzionari per abilitare il cambiamento sociale e ambientale.

Holis, comunità interdisciplinare che lavora sulle sfide ecologiche e sociali più critiche del nostro tempo.

Wonder Grottole, impresa sociale che si occupa di rigenerazione rurale attraverso esperienze comunitarie e progetti di ospitalità diffusa, promuovendo un modello di turismo attivo e sostenibile.