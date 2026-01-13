La salute spiegata bene: cinque serate con gli esperti al Palazzo regionale

L’associazione di volontariato “Diritto alla Salute” (DAS) propone cinque incontri divulgativi su temi socio-sanitari di grande interesse pubblico. Gli appuntamenti, aperti a tutti, si svolgeranno nel salone del Palazzo regionale Maria Ida Viglino e hanno ottenuto il patrocinio morale della Regione Valle d’Aosta. L’obiettivo è semplice e molto concreto: parlare di salute in modo comprensibile, aiutando le persone a orientarsi tra informazioni, paure, dubbi e scelte quotidiane. Il presidente di DAS, dottor Sergio Crotta, sottolinea come “la conoscenza sia il primo strumento di prevenzione e di cura” e come questi incontri rappresentino uno dei modi con cui l’associazione vuole stare vicino alla popolazione.

Il primo appuntamento è fissato per il 22 gennaio alle ore 21, con il tema “Microbiota intestinale: il miglior amico della nostra salute”, a cura del dottor Sergio Crotta. Si parlerà di quel mondo invisibile fatto di batteri “buoni” che abitano il nostro intestino e che influenzano digestione, sistema immunitario, energia e perfino umore. L’idea è spiegare in modo semplice come funziona il microbiota, cosa lo danneggia e cosa invece lo aiuta, con esempi concreti di vita quotidiana, alimentazione e stili di vita.

Il 19 febbraio sarà la volta di “Farmaci utili, farmaci inutili” con il professor Carlo della Pepa. Un argomento delicato e molto attuale: si parlerà di pillole che prendiamo per abitudine, del rischio dell’autoprescrizione, degli integratori miracolosi e della differenza tra terapie necessarie e cure superflue. L’incontro aiuterà a capire quando il farmaco è davvero uno strumento prezioso e quando, invece, è solo frutto di convinzioni, mode o ansie poco fondate.

Il 19 marzo si affronterà il tema “Obesità, un’epidemia emergente” con il professor Paolo Perin Cavallo. Non solo chili di troppo, ma una vera e propria malattia complessa che coinvolge aspetti metabolici, psicologici e sociali. Verranno spiegate le cause principali, le conseguenze sulla salute e le strategie realistiche per prevenirla e affrontarla, lontano da slogan e soluzioni facili.

Il 23 aprile è dedicato a un argomento importante e spesso rimandato: “Testamento biologico: un’opportunità per noi ora e per quando non saremo più in grado di farlo”, con la dottoressa Marina Morello. Si parlerà di scelte di fine vita, autodeterminazione, diritti del paziente e possibilità offerte dalla normativa. L’incontro servirà a fare chiarezza su paure e dubbi, aiutando ciascuno a riflettere serenamente sulle proprie volontà.

Chiuderà il ciclo, il 21 maggio, “Sguardi stupefacenti: una panoramica sulle droghe legali e illegali, tra percezione pubblica ed evidenze scientifiche”, con il dottor Lindo Ferrari. Una serata per comprendere cosa c’è davvero dietro sostanze, dipendenze e narrazioni mediatiche, con uno sguardo scientifico ma accessibile: sigarette, alcol, cannabis, nuove droghe e il loro impatto su giovani e adulti.

DAS opera dal 2025 offrendo visite mediche specialistiche gratuite a persone in difficoltà economica. È composta da una quarantina di volontari tra medici e operatori sanitari che mettono tempo e professionalità al servizio di chi non può permettersi cure adeguate. Una rete silenziosa ma preziosa, guidata dal presidente dottor Sergio Crotta, che con questi incontri vuole ribadire un messaggio semplice: la salute è un diritto, e passa anche attraverso l’informazione corretta e condivisa.