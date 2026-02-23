 / EVENTI E APPUNTAMENTI

23 febbraio 2026

Agile Arvier, la cultura del cambiamento che mette al centro la comunità

Martedì 24 febbraio alla Sala Polivalente la presentazione pubblica dei progetti di innovazione territoriale del programma PNRR “Agile Arvier”: formazione, digitalizzazione, open data e agricoltura 4.0 per costruire una comunità più sostenibile e competitiva

Arvier rilancia la sua visione di futuro e lo fa chiamando a raccolta cittadini, imprese e istituzioni. Martedì 24 febbraio, nella Sala Polivalente comunale, sarà presentato pubblicamente lo stato di avanzamento dei progetti di innovazione territoriale legati ad “Agile Arvier – La Cultura del Cambiamento”, il percorso promosso dall’amministrazione comunale per rafforzare il tessuto sociale ed economico del paese attraverso azioni concrete e integrate.

L’incontro sarà aperto dall’intervento del sindaco Mauro Lucianaz e rappresenterà un momento di restituzione e trasparenza sulle attività già realizzate e su quelle in corso. Non si tratta soltanto di cantieri o opere visibili, ma di un insieme articolato di iniziative che puntano a incidere in profondità sulle competenze, sulle relazioni e sulle opportunità del territorio.

Accanto al Comune saranno protagonisti i soggetti che hanno sottoscritto specifiche convenzioni, come ARPA Valle d’Aosta, Fondazione Montagna Sicura e Institut Agricole Régional, insieme a un ampio partenariato istituzionale e privato che comprende le Università di Bolzano e Milano, la Fondazione Giacomo Brodolini, la Fondazione Sant’Agata, le cooperative Liberi Tutti e Natural Coop, oltre a realtà specializzate come Theorema, Wider View, Open Impact e Avventura Urbana. Un network qualificato che testimonia la dimensione e l’ambizione del progetto.

Il programma abbraccia ambiti strategici per lo sviluppo locale: percorsi formativi per rafforzare il capitale umano, processi di digitalizzazione a supporto delle imprese e della pubblica amministrazione, utilizzo degli open data per migliorare la capacità decisionale e la trasparenza, azioni di comunicazione e sperimentazioni nell’ambito dell’agricoltura 4.0. L’obiettivo è chiaro: generare impatti duraturi, creare nuove collaborazioni e rendere Arvier un laboratorio di innovazione alpina capace di guardare lontano senza perdere il legame con le proprie radici.

“Agile Arvier non è solo un insieme di opere e cantieri, ma un percorso che mette al centro le persone, le imprese e le competenze – sottolinea il sindaco Mauro Lucianaz –. I progetti immateriali rappresentano il cuore del cambiamento: sono strumenti concreti per coinvolgere la comunità locale e costruire valore anche oltre il perimetro temporale e finanziario del PNRR”.

La serata si concluderà con un momento di confronto aperto alla cittadinanza, pensato per raccogliere idee, osservazioni e proposte. Un passaggio coerente con la filosofia dell’intero progetto, che punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni, partner e comunità, nella convinzione che l’innovazione non si impone dall’alto ma si costruisce insieme.

“Agile Arvier – La Cultura del Cambiamento” nasce nell’ambito dell’Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi – Linea A”, a titolarità del Ministero della Cultura, finanziato attraverso il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con risorse dell’Unione europea NextGenEU. Si tratta di un’esperienza pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica in contesto alpino, che ambisce a diventare un modello replicabile di innovazione sostenibile, capace di valorizzare l’identità locale e di attivare nuove forme di partecipazione e collaborazione.

Per Arvier non è solo un progetto finanziato: è una scommessa sul proprio futuro.

