Autonomia, il futuro degli Statuti Speciali in un libro: ad Aosta si omaggia Valerio Onida

Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso l’Università della Valle d’Aosta in Via Monte Vodice ad Aosta sarà presentato il volume “La ‘previa intesa’ per la riscrittura degli Statuti Speciali”, curato da Roberto Louvin dell’Università di Trieste, opera promossa dalle associazioni Autonomie Beni Comuni Valle d’Aosta e Passione civile con Valerio Onida per le edizioni Le Château di Aosta. L’incontro è promosso dall’Università della Valle d’Aosta e dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

La conferenza si aprirà con i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta Manuela Ceretta, del Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta Stefano Aggravi, del Presidente di Autonomie Beni Comuni Valle d’Aosta Adriano Consol e del Presidente di Passione civile con Valerio Onida Marco Onida.

A seguire si terrà un confronto sul tema trattato nel volume a cui prenderanno parte, insieme al curatore Roberto Louvin, i professori Lorenza Violini dell’Università statale di Milano, Giovanni Tarli Barbieri, Prorettore Vicario Università di Firenze e Antonio Mastropaolo dell’Università della Valle d'Aosta.

“La ‘previa intesa’ per la riscrittura degli Statuti Speciali”, oltre al suo contenuto scientifico, rappresenta un ricordo corale di studiosi ed amici che hanno apprezzato, negli anni, la sapienza di giurista, la fedele amicizia e la coerenza civica di Valerio Onida, grande costituzionalista, Presidente della Corte costituzionale, insignito nel 2007 dell’onorificenza di Ami de la Vallée d’Aoste.

Il volume raccoglie gli atti del Convegno di Saint-Marcel del 3 maggio 2025 ed è dedicato al tema del principio e delle procedure per conseguire una ‘previa intesa’, ossia un accordo anticipato come condizione per la formulazione e l’approvazione di proposte condivise fra lo Stato e le Regioni (e Province) autonome in vista della riforma, per via di legge costituzionale, dei rispettivi statuti.

Nella seconda parte del volume sono riportati anche alcuni fra i principali scritti del giurista scomparso, opere che hanno contribuito nell’arco di mezzo secolo in maniera determinante alla teorizzazione del diritto regionale valdostano, diffondendo la conoscenza di un ordinamento speciale che Onida ha sempre ritenuto “l’espressione più avanzata della concezione – mai affermatasi nell’ordinamento delle altre Regioni – che potremmo dire di autogoverno amministrativo locale pieno o integrale”.

Ingresso libero nei limiti dei posti disponibili.