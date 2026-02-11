Donne e Scienza: l’Osservatorio Astronomico celebra Emma Wedgwood Darwin

In occasione dell’undicesima Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove un appuntamento speciale per riflettere sull'uguaglianza di genere e sull'importanza della partecipazione femminile nel mondo della ricerca.

Mentre il mondo celebra il genio di Charles Darwin, martedì 17 febbraio (dalle 18.30 alle 19.30) i riflettori si accenderanno su una figura rimasta spesso nell'ombra: Emma Wedgwood Darwin. Protagonista della diretta online sui canali Facebook e YouTube dell'ente sarà Chiara Ceci, comunicatrice scientifica e membro del Charles Darwin Trust, che dialogherà con la ricercatrice dell'Osservatorio Katia Berlingeri.

Rampolla di una delle famiglie più influenti dell'epoca vittoriana, Emma non fu solo la moglie dello scienziato, ma una spalla intellettuale fondamentale. Nonostante le profonde divergenze religiose, il confronto franco e costante con lei permise a Darwin di affinare la chiarezza dei suoi saggi. Un esempio storico che, sebbene remoto, offre spunti attualissimi sul ruolo della donna nello sviluppo della società e sulla complessa convivenza tra fede e rigore scientifico.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 ONU, che punta a colmare il divario di genere nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), ambiti in cui la presenza femminile è ancora oggi globalmente limitata.

L’appuntamento è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Osservatorio Astronomico, con accesso libero e gratuito. Chiunque potrà porre domande e partecipare alla discussione attraverso i commenti e la chat dal vivo.