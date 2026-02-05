Aosta celebra l’1.1.2 Day: piazza Chanoux diventa vetrina della sicurezza

La Valle d’Aosta si prepara a celebrare la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 1.1.2 con un’iniziativa aperta ai cittadini nel cuore del capoluogo regionale. Mercoledì 11 febbraio, piazza Chanoux ospiterà un presidio divulgativo promosso dalla Protezione Civile della Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con il Comune di Aosta, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza e far conoscere meglio il funzionamento del servizio.

Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, uno stand allestito di fronte all’Hôtel des États accoglierà residenti, studenti e visitatori. Operatrici e operatori del NUE saranno a disposizione per spiegare come opera la Centrale Unica di risposta, lo standard condiviso in tutta l’Unione Europea per la gestione delle chiamate di emergenza.

L’iniziativa non si limiterà alla semplice informazione istituzionale: sarà un vero e proprio punto di incontro tra il sistema di protezione e la comunità. I cittadini potranno scoprire cosa accade quando si compone il 1.1.2, quali informazioni è utile fornire e in che modo le richieste di aiuto vengono smistate tra Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Forze dell’Ordine.

L’1.1.2 Day in piazza Chanoux si inserisce inoltre nel calendario di VDAorienta, il principale appuntamento regionale dedicato all’orientamento scolastico e professionale, promosso dagli Assessorati regionali allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie. Una sinergia che rafforza il legame tra informazione, formazione e sicurezza pubblica nel centro di Aosta.