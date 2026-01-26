Rigenerare la montagna: l'antropologo Andrea Staid ospite all'Università della Valle d'Aosta

Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18:00, l’Aula L1 dell’Università della Valle d’Aosta ospiterà il nuovo appuntamento di The First Thursday - Mutamenti Urbani 2025-2026, vero e proprio laboratorio di idee per il futuro della montagna e di rigenerazione territoriale.

Ospite dell’incontro dedicato al tema “Abitare i mutamenti: prospettive sociali e territoriali” l’antropologo Andrea Staid, figura di riferimento nel dibattito contemporaneo sui temi dell'abitare e della sostenibilità, esplorerà le dinamiche delle comunità montane di fronte alle sfide della modernità, ponendo l'accento sulla necessità di passare da una fruizione passiva del territorio a una costruzione consapevole di un avvenire partecipato, capace di resistere ai processi di svuotamento identitario e al turismo di massa.

Andrea Staid sarà in dialogo con Marta Anello del GAL Valle d’Aosta e Roberto Dini dell’Istituto Architettura Montana del Politecnico di Torino che presenteranno gli otto progetti selezionati per partecipare all’iniziativa PouR TouS – Percorsi di Rigenerazione per Territori Sensibili, un percorso di accompagnamento e co-progettazione dedicato a “Servizi, beni e spazi inclusivi”, tema del prossimo bando in pubblicazione.

Durante l’incontro Roberta Balbis dell’Associazione BLU e Fabio Bolzoni, Direttore Generale della BCC Valdostana, presenteranno il primo studente dell’Università della Valle d’Aosta assegnatario del programma di borse di studio The First Thursday 2025-2026. Grazie al sostegno di BCC Valdostana, lo studente porterà nuove competenze digitali e uno sguardo della Generazione Z, nella narrazione delle trasformazioni locali.

L’incontro, moderato da Valentina Porcellana, docente dell’Università della Valle d’Aosta, si concluderà con un momento conviviale di Charity Aperitif alle ore 20:00.

PROGRAMMA

18.00 Saluti istituzionali

Valentina Porcellana - Membro del Consiglio Direttivo GREEN Centro di Ricerca Università della Valle d’Aosta

Roberta Carla Balbis, Zonta Club Valle d’Aosta e Presidente Associazione Culturale BLU

18.10 Tavola rotonda

Fabio Bolzoni - Direttore Generale BCC Valdostana

Andrea Staid - Docente di Antropologia culturale - NABA

Roberto Dini - Docente di Architettura - Politecnico di Torino

Marta Anello - Coordinatrice GAL Valle d’Aosta

20.00 Charity Aperitif

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare a questo link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-mutamenti-urbani-abitare-i-mutamenti-prospettive-sociali-e-territoriali-1980558862874?aff=oddtdtcreator

L’ incontro, sarà trasmesso anche in streaming sui canali istituzionali dell’Università della Valle d’Aosta, garantendo la massima accessibilità e diffusione: https://www.youtube.com/uniaosta

Partner e sostenitori - La rassegna, come sempre, è realizzata con il sostegno di BCC Valdostana, il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è promossa da Zonta Club Aosta Valley, Associazione Culturale BLU, GREEN – Centro di Ricerca dell’Università della Valle d’Aosta, in collaborazione con GAL Valle d’Aosta.