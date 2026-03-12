Il Presidente Nazionale LILT Francesco Schittulli ad Aosta: una prima volta storica per la Valle d’Aosta

Sabato 21 marzo 2026, la città di Aosta ospiterà per la prima volta in visita ufficiale il Professor Francesco Schittulli, Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). L’evento, previsto per le ore 18:00 presso il Salone Ducale del Comune, sarà l'occasione per presentare la sua opera letteraria e scientifica: “Una vita per vincere il Cancro”.

L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

All’incontro, patrocinato dal Comune di Aosta, porteranno i saluti istituzionali il sindaco Raffaele Rocco, l’assessore comunale alle Politiche sociali Marco Gheller e l’assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi.

Figura di straordinario rilievo nel panorama oncologico nazionale, Schittulli è insignito della Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica e dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. È membro della Commissione Oncologica Nazionale, già componente del Consiglio Superiore di Sanità, e destinatario di numerosi riconoscimenti internazionali. Presiede inoltre l’H.S.R. – High Senology Responsibility. Allievo del Prof. Umberto Veronesi, ha dedicato la sua vita professionale alla cura delle donne, con circa 30.000 interventi chirurgici per patologia mammaria. “Accogliamo con grande soddisfazione la visita del Presidente Nazionale LILT: sarà un’occasione importante per rafforzare il nostro impegno nella prevenzione, nell’assistenza e nella promozione della diagnosi precoce sul territorio”, dichiara Salvatore Luberto, presidente della LILT Valle d’Aosta ODV.

La visita si colloca nella nuova fase strategica avviata dalla LILT dopo il 104° anniversario, celebrato lo scorso 25 febbraio. La LILT punta a rafforzare la rete territoriale, superare l’approccio esclusivamente ospedaliero e promuovere la prevenzione primaria attraverso stili di vita sani.

L'incontro rappresenta dunque non solo un momento di divulgazione scientifica, ma un passo decisivo verso una cultura della prevenzione sempre più radicata nel tessuto sociale valdostano.