Mario Tozzi al Forte di Bard: 4,5 miliardi di anni di storia per salvare il futuro

Siamo abituati a considerare la Terra come una nostra proprietà, ma la realtà scientifica racconta una storia diversa.

A raccontarla, in un grande evento divulgativo sarà sabato 18 aprile 2026 al Forte di Bard, Mario Tozzi, primo ricercatore presso il Cnr e noto divulgatore scientifico.

Tozzi terrà una conferenza dal titolo Maledetto Copernico, con inizio alle ore 21.00 nella tensostruttura allestita nella Piazza d’Armi del Forte di Bard.

L’iniziativa fa parte degli appuntamenti promossi dal Forte di Bard per la Giornata della Terra 2026 che sarà celebrata anche con due giornate dedicate alle scuole, lunedì 20 e martedì 21 aprile, e che vedranno la partecipazione di oltre 600 tra alunni e docenti provenienti da diverse scuole primarie e secondarie di primo grado della Valle d’Aosta.

Tozzi ripercorrerà i meccanismi millenari che regolano la vita sul Pianeta svelando una verità scomoda: l’attuale emergenza climatica non è un incidente di percorso, ma la diretta conseguenza di scelte umane che hanno ignorato le leggi fondamentali della natura.

La conferenza è promossa in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria compilando il form online disponibile sul sito fortedibard.it. Per informazioni chiamare il numero 0125 833811.