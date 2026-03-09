Pont-Saint-Martin: l'antropologo Massimo Centini svela i segreti dei Salassi, il fiero popolo delle Alpi

Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 21.00 presso la Biblioteca Comunale la Commissione di gestione della Biblioteca comunale M. Capra e dall’Amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin invitano alla rassegna “Quattro chiacchiere su “SALASSI Un popolo delle Alpi” incontro con l’autore del libro Prof. Massimo Centini, antropologo. La serata è sviluppata in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea.

Ingresso libero senza prenotazione

Per informazioni: Biblioteca Tel 0125 807793

Email biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it

L’autore

Massimo Centini, laureato in Antropologia culturale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, ha lavorato con università e musei italiani e stranieri. Attualmente collabora con la Fondazione Università Popolare di Torino dove è titolare della cattedra di Antropologia culturale; tiene anche corsi presso il MUA – Movimento Universitario Altoatesino – di Bolzano. Ha pubblicato numerosi saggi con Mondadori, Piemme, Rusconi, Newton & Compton, Yume, Xenia, San Paolo.

Il libro

Popolo alpino che si piegò ai romani solo dopo una lunga e coraggiosa resistenza, i Salassi sono stati spesso vittime di interpretazioni mitiche sfocianti nella leggenda. La storiografia più recente ha cercato di fare un po' di ordine tra le fonti - comunque limitate - per ricostruirne un quadro attendibile e realistico. Questo libro invita il lettore a un viaggio nel passato, tra Valle d'Aosta e Piemonte, avendo come riferimenti le fonti classiche, le rilevanze archeologiche e gli echi di una tradizione a cui, di tanto in tanto, si lascia un po' di spazio per le suggestive ipotesi che suggerisce.