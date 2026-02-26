Aosta, l’8 marzo i Concerti Aperitivo celebrano il pianoforte: Caterina Vivarelli all’Auditorium SFOM

La domenica mattina ad Aosta continua a suonare sulle note della grande musica classica. L’8 marzo, alle ore 11.00, l’Auditorium SFOM di via Xavier de Maistre ospiterà il terzo appuntamento della XXXVII edizione dei Concerti Aperitivo, rassegna curata dall’associazione Il Cantiere della Musica.

Protagonista della mattinata sarà la pianista Caterina Vivarelli con il recital dal titolo “Da Bach a Debussy – Contrappunto e colore”. Un viaggio musicale raffinato che attraverserà secoli di storia: dal rigore del Preludio e Fuga di Bach alla profondità della Sonata op. 110 di Beethoven, passando per le atmosfere sognanti delle Mazurche di Chopin fino al colorismo impressionista dei Preludi di Debussy.

Caterina Vivarelli, talento diplomato con lode al Conservatorio di Torino e perfezionatosi tra Europa e Stati Uniti, vanta una carriera internazionale che l'ha portata a esibirsi in sale prestigiose da Parigi a San Francisco. La sua presenza ad Aosta rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del pianoforte.

Come da tradizione, al termine dell'esibizione, il pubblico potrà partecipare al consueto aperitivo conviviale, un momento di incontro tra artisti e spettatori che rende questa rassegna unica nel panorama valdostano.

Informazioni utili

I biglietti singoli sono acquistabili direttamente in loco al costo di 8 euro. È inoltre possibile sottoscrivere l'abbonamento all'intera stagione (15 concerti) a 80 euro. Data la popolarità dell'evento, è consigliata la prenotazione tramite il sito ufficiale Cantiere della Musica o scrivendo a info@cantieredellamusica.it.