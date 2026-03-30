Area Danza Aosta brilla in TV: quattro giovani talenti protagonisti a "The Coach"

da sinistra Marina Valerioti e Emma Bidoia

C'è anche il talento della Valle d'Aosta tra i protagonisti di "The Coach", il noto talent show cross-disciplinare in onda in queste settimane su San Marino RTV (gruppo Rai). Gli allievi dell'Area Danza Aosta — Luca Basso, Emma Bidoia, Viola Mistretta e Marina Valerioti — sono i giovani danzatori che, dopo aver superato brillantemente i casting, stanno portando sul piccolo schermo le coreografie firmate da Marinella Gloriati.

Il format è un Talent show cross-disciplinare dedicato al canto, alla danza, alla recitazione e alle arti performative ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti che ne firma anche la regia e condotto da Enrico Sortino.

I giudici delle varie edizioni sono stati DJ Jad, Francesco Facchinetti, Morgan, Maura Paparo e Federico Zampaglione.

Il programma va in onda ogni sabato alle ore 21.25 e domenica alle ore 18.15. Area Danza Aosta è una delle realtà più vivaci ed attive nel panorama della danza. L'impegno della direzione artistica affidata a Marinella Gloriati si sviluppa da sempre in due direzioni, che si alimentano a vicenda: l'attività per avvicinare i bambini ed i ragazzi al mondo della danza nelle sue forme più alte, ed al tempo stesso lo sforzo professionale per "coltivare" i talenti che emergono da questa fase di "scoperta" per aiutarli con la preparazione e la formazione ad affrontare obiettivi ambiziosi assicurando ai propri allievi competenza ed affidabilità.

Gli allievi della scuola hanno ottenuto regolarmente nel corso degli anni, importanti risultati in numerosi concorsi di livello nazionale ed internazionale, dove hanno potuto dimostrare le proprie capacità e tenere alto il nome della Valle d'Aosta.

Area Danza Aosta da settembre 2025 è gestita e svolge la propria attività presso la palestra BEM – Bien Etre en Mouvement SSD, situata a Saint-Christophe in Loc. Grande Charriere, 8. Per informazioni sui percorsi formativi potete contattare Marinella Gloriati al 338.2922300 oppure la segreteria della palestra al 3662327952.

