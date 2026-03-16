Margherita di Savoia: l'eredità della Regina "pioniera" rivive ad Aosta

A cento anni dalla scomparsa di Margherita di Savoia, la prima Regina d'Italia torna protagonista nel cuore della Valle d’Aosta. Il progetto "Viva Margherita" approda nel capoluogo regionale con la conferenza "Margherita di Savoia. Uno sguardo femminile sulla montagna", in programma venerdì 20 marzo alle ore 17:00 presso la Biblioteca regionale "Bruno Salvadori".

L'incontro non sarà solo una celebrazione storica, ma un momento di riflessione attuale su temi cari alla Sovrana: la fruizione sostenibile delle vette, la partecipazione attiva alla vita delle comunità alpine e la valorizzazione dell'artigianato locale. Margherita, esperta escursionista e figura innovativa, rivive oggi nell'impegno di tante donne che hanno fatto della montagna la propria missione professionale e di vita.

Venerdì 20 marzo – ore 17

Biblioteca regionale Bruno Salvadori - Via Torre del Lebbroso 2, Aosta

ingresso libero

La conferenza Margherita di Savoia.

Uno sguardo femminile sulla montagna riunisce esperte del settore della montagna e della sostenibilità con l'idea di esplorare una visione del vivere la montagna ispirato all’engagement avviato dalla regina Margherita di Savoia durante i suoi prolungati soggiorni nella Valle di Gressoney. Innovativa, attenta al territorio e alla comunità, esperta escursionista Margherita ritorna oggi nelle parole e nelle azioni di tante esperte e appassionate di montagna.

Saranno presenti Anna Ferrino, Direttrice Generale di Ferrino & C. S.p.A., Marzia Bortolameotti, founder di Donne di montagna, Nadia Guindani, naturalista e divulgatrice scientifica, Marta Ghelma giornalista di viaggi, Maria Teresa Mori, autrice di La regina Margherita, la costruzione di un mito, Chiara Todesco giornalista e autrice di Le Signore delle cime - Storie di guide alpine al femminile e Calore di lana e profumo di resina - La montagna delle donne, Elisa Palazzi, climatologa, docente di Fisica all’Università di Torino.

Saluti di Mattia Alliod, sindaco di Gressoney-Saint-Jean, Manuela Parodi assessore Cultura del Comune di Gressoney-Saint-Jean e Allegra Alacevich Fondazione Compagnia di San Paolo. Modera Mario Salomone, direttore della rivista .eco, l’educazione sostenibile.

Nell’ambito del progetto Viva Margherita sono state realizzate anche due mostre fotografiche, visitabili a Gressoney-Saint-Jean: Sempre avanti. Da Margherita alle nuove regine del Rosa, all’Autorimessa di Castel Savoia, nei weekend, fino al 29 marzo, racconta le vite e le storie di dieci donne che oggi incarnano l’emancipazione femminile e il legame con la montagna. Scienziate, campionesse sportive, artigiane ed esperte del territorio, ritratte dal fotografo Daniele Camisasca nei luoghi di Margherita, testimoniano come tutelare il patrimonio culturale e ambientale della montagna. La seconda mostra, J’adore Gressoney. Margherita di Savoia nella valle del Lys, diffusa nel centro storico di Gressoney-Saint-Jean e sugli impianti, propone dieci foto d’epoca (Archivio Guindani), in un percorso espositivo che permette al visitatore di approfondire la conoscenza del borgo attraverso la figura di Margherita di Savoia. Le mostre hanno il patrocinio della Regione Valle d’Aosta-Heritage.

Il progetto Viva Margherita, vede come capofila l’Istituto per l‘Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro ETS-WEEC Network di Torino, il Comune di Gressoney-St-Jean, il Consorzio Gressoney Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco di Gressoney St-Jean. Viva Margherita è realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo all’interno del Bando Territori in Luce 2025.

Info: bianca.laplaca@weecnetwork.org



