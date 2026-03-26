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EVENTI E APPUNTAMENTI | 26 marzo 2026, 16:00

Aosta Pride 2026: la parata sabato 26 settembre, dal 19 al 25 settembre la Pride Week

Aosta Pride tornerà ad attraversare la città sabato 26 settembre 2026. La parata sarà il momento conclusivo della Pride Week, in programma dal 19 al 25 settembre, una settimana di incontri, eventi culturali, spettacoli e momenti di comunità diffusi in città.

Il Pride tornerà quindi nelle strade di Aosta con una nuova edizione della manifestazione che negli ultimi anni ha portato nel capoluogo valdostano migliaia di persone per celebrare l’orgoglio LGBTQIA+ e rivendicare diritti, visibilità e rispetto.

La settimana che precederà la parata sarà dedicata alla Pride Week, con appuntamenti culturali, momenti di confronto, spettacoli e iniziative pubbliche organizzate in diversi spazi della città. Il programma completo degli eventi verrà presentato nei prossimi mesi.

In vista dell’edizione 2026 si è inoltre riorganizzato il Comitato Aosta Pride, che nei prossimi mesi inizierà a condividere i primi aggiornamenti sul percorso che porterà alla parata del 26 settembre e sulla costruzione della Pride Week.

L’obiettivo è quello di costruire ancora una volta un Pride partecipato e diffuso, capace di coinvolgere realtà associative, culturali e sociali del territorio e di portare al centro del dibattito pubblico i temi dei diritti, delle libertà e del rispetto.

red

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