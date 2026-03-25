1926-2026: Aosta celebra i cento anni della Fantascienza

Esattamente un secolo fa, nel 1926, debuttava in edicola Amazing Stories, la rivista che battezzò ufficialmente la fantascienza. Per celebrare questo anniversario, l’Assessorato Istruzione e Cultura della Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico della Regione e il Planetario di Lignan, presenta il ciclo di conferenze "1926-2026: 100 anni di letteratura di fantascienza".

Il programma, curato dal ricercatore Andrea Bernagozzi, ricercatore dell’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, si terrà ad aprile presso la Biblioteca regionale e metterà a confronto le visioni della narrativa con le reali scoperte dell'astronomia contemporanea.





Programma



Mercoledì 8 aprile – ore 21.00



Frankenstein di Mary Shelley – Edizione critica

con Aurelia Scorsone, traduttrice e Massimo Scorsone, curatore e consulente editoriale (collettivo Sara Noto Goodwell).

Edizione critica che, per la prima volta in Italia, mette a confronto l'edizione del 1818 con quella del 1831.



Minacciosa e senza nome, la Creatura nata dalla penna di Mary Shelley emerge dal caos come uno dei personaggi più potenti della letteratura.

Scritta quando l’autrice aveva appena diciannove anni, l’opera ottenne rapidamente grande successo e contribuì a fissare nell’immaginario collettivo miti destinati a durare nel tempo. Al centro del romanzo vi è il conflitto lacerante tra il Creatore deluso e la Creatura ripudiata, simbolo dell’orrore generato dalla presunzione umana e dalle applicazioni incontrollate di una scienza cieca e superba.

I temi della responsabilità, della colpa e dei limiti del progresso continuano ancora oggi a stimolare riflessioni, mantenendo viva l’attualità del testo e alimentando il costante ritorno al suo significato profondo.



Venerdì 17 aprile – ore 21.00



Rimasti a Terra.

Eroi ed eroine dimenticati dell'avventura spaziale con Andrea Ferrero, ingegnere spaziale.



Ci sono nomi e momenti dell’avventura spaziale indelebili nella memoria collettiva: la prima orbita intorno alla Terra di Jurij Gagarin,

i primi passi sulla Luna di Neil Armstrong. Ma ce ne sono molti di più che non ricordiamo, senza i quali la corsa allo spazio sarebbe stata

diversa. Come Konstantin Ciolkovskij, che dimostrò che lasciare la Terra non era una fantasia, o Jerrie Cobb, che infranse i record dell’aviazione per poi scontrarsi con i pregiudizi di genere. E ancora, ingegneri e sognatori troppo audaci per la loro epoca. Un tributo a chi ha dimostrato che si possono raggiungere le stelle anche rimanendo coi piedi sulla Terra.



Venerdì 24 aprile – ore 21.00



Rapsodia marziana.



Scienza, fiction e ideologia nell’immaginario di Marte.

con Silvia Kuna Ballero, docente e saggista.



Il testo riflette su cosa significherebbe per l’umanità insediarsi un giorno su Marte, sottolineando che questo futuro, ancora incerto, è

già carico di significati costruiti dalla letteratura, dal cinema e dal dibattito culturale. Nel tempo, il pianeta rosso è stato immaginato

come simbolo di guerra e vitalità, frontiera sconosciuta, scenario di utopie e distopie, origine di invasioni aliene e specchio delle paure e

dei conflitti terrestri. Oggi Marte viene presentato anche come possibile via di fuga dalla crisi ecologica o come piano di emergenza

contro l’estinzione. Tuttavia, non si può comprendere la retorica dell’esplorazione spaziale senza considerare tutte le narrazioni che

hanno plasmato l’immaginario collettivo. Marte è insieme pianeta reale e proiezione simbolica: uno specchio delle ambizioni e dei sogni

umani. Proprio questa sovrapposizione di significati rende vivo un mondo disabitato, ma solleva anche il dubbio che, portando lì l’umanità, si possano ripetere gli stessi errori di sfruttamento e degrado da cui si cerca di fuggire.



Dal 7 al 30 aprile – Mostra tematica



Biblioteca regionale – Foyer



1926-2026: 100 ANNI DI LETTERATURA DI FANTASCIENZA



Celebriamo cento anni dalla pubblicazione della prima rivista di fantascienza con una mostra composta da nove pannelli tematici. Ogni

pannello mette in dialogo le copertine di _Amazing Stories_ e _Science Wonder Stories_ con suggestive immagini astronomiche: da un lato

l’immaginazione che ha anticipato mondi possibili, dall’altro l’universo reale osservato dalla scienza. Un percorso visivo che unisce storia editoriale e scoperta del cosmo, mostrando come fantasia e astronomia si siano ispirate e intrecciate a vicenda nel corso di un secolo.



Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.



Info: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2,

Aosta.



Tel. 0165-274802 e-mail: brao-cultura@regione.vda.it

