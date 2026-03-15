Le prix régional Costantino Soudaz récompense les jeunes talents de l’école valdôtaine

Mardi 17 mars, de 9h30 à 12h, la Bibliothèque régionale d’Aoste accueillera la cérémonie de remise de la sixième édition du prix régional Costantino Soudaz, une distinction qui met en valeur les projets les plus remarquables réalisés dans le cadre du jumelage électronique eTwinning par les écoles de la Vallée d’Aoste. L’événement, organisé par l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires et par la Surintendance des écoles, constitue désormais un rendez-vous important pour la communauté scolaire régionale, puisqu’il célèbre à la fois l’innovation pédagogique, la coopération européenne et l’héritage d’une figure qui a profondément marqué la diffusion des programmes éducatifs internationaux dans la région.

Le prix pour l’année scolaire 2025/2026 sera attribué à l’Institution scolaire Abbé Jean-Maurice Trèves de Saint-Vincent, dont plusieurs classes se sont distinguées par la qualité et l’originalité de leurs projets. Les classes de 2ᵉ A, de 3ᵉ A et de 3ᵉ B de l’école primaire de Saint-Vincent chef-lieu recevront la reconnaissance pour le projet « Young Chefs of Europe / Les petits chefs d’Europe », une initiative qui associe découverte culturelle, alimentation et échange entre élèves de différents pays. Par ailleurs, la classe de 2ᵉ A de l’école secondaire de premier degré de Saint-Vincent sera récompensée pour le projet « Les JJ, les jeunes journalistes : le risque sismique », un travail pédagogique qui combine recherche scientifique, sensibilisation aux risques naturels et pratique du journalisme scolaire dans un cadre de coopération internationale.

Ces projets s’inscrivent dans l’initiative eTwinning, la grande plateforme européenne qui permet aux écoles de collaborer à distance à travers des projets communs. Lancé en 2005 par la Commission européenne et intégré aujourd’hui dans le programme Erasmus+, eTwinning favorise les échanges entre enseignants et élèves de différents pays, encourage l’apprentissage des langues et développe des compétences numériques et interculturelles. En Vallée d’Aoste, région traditionnellement ouverte aux échanges linguistiques et culturels, ces projets prennent une signification particulière, car ils s’inscrivent dans une tradition éducative fondée sur le bilinguisme et sur la dimension européenne de la formation.

Le prix porte le nom de Costantino Soudaz, figure particulièrement estimée dans le monde scolaire valdôtain. Enseignant passionné et innovateur dans les méthodes pédagogiques, Soudaz fut l’un des premiers à promouvoir l’utilisation des outils numériques pour favoriser la coopération entre écoles européennes. Depuis le lancement du projet eTwinning et jusqu’à sa retraite, il joua un rôle déterminant en tant qu’ambassadeur et formateur, contribuant activement à diffuser les opportunités offertes par le programme Erasmus dans les établissements scolaires de la région. Grâce à son engagement, de nombreux enseignants valdôtains ont découvert de nouvelles formes de collaboration pédagogique et ont pu ouvrir leurs classes à une dimension internationale.

La création du prix régional qui porte son nom constitue ainsi une manière de préserver la mémoire de son travail et de transmettre aux nouvelles générations l’esprit d’ouverture et d’innovation qui caractérisait son action. Chaque édition met en lumière des projets capables de combiner créativité, rigueur pédagogique et coopération européenne, des valeurs qui correspondent pleinement à la vision éducative que Costantino Soudaz avait défendue tout au long de sa carrière.

La cérémonie du 17 mars ne sera donc pas seulement un moment de remise de récompenses, mais aussi une occasion de souligner l’importance de l’engagement des enseignants et des élèves dans les projets européens. Dans une époque où l’école est appelée à former des citoyens capables de comprendre et d’habiter un monde toujours plus interconnecté, ces initiatives démontrent que l’innovation pédagogique peut naître aussi dans les petites communautés scolaires, pourvu qu’elles soient animées par curiosité, créativité et ouverture vers l’extérieur.

En récompensant les jeunes élèves de Saint-Vincent et en rappelant l’héritage de Costantino Soudaz, la Vallée d’Aoste confirme ainsi sa volonté de continuer à investir dans une école tournée vers l’Europe, fidèle à sa tradition culturelle et linguistique mais prête à dialoguer avec les autres peuples et les autres cultures du continent.